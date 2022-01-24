На Сумщині облаштовують штаби територіальної оборони

Штаби територіальної оборони на Сумщині облаштовують згідно з прийнятим законом про національний супротив. Він запрацював з 1 січня. Про це розказав Суспільному голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Сьогодні налагоджена взаємодія з усіма військовими частинами, налагоджена взаємодія з бригадою територіальної оборони. На цьому тижні відбудуться зустрічі вже з представникам Генштабу, з оперативного командування «Північ» ЗСУ і йде планувальна робота, те що стосується ймовірної загрози", - розповів Дмитро Живицький.

За словами голови Сумської облдержадміністраці, останні збори і тренування відбулися у травні 2021 року. Вони показали досить високий рівень організації. Після цього вступили в дію нові закони, в тому числі і закон про національний супротив, збільшується кількість самих військовослужбовців, які задіяні в територіальній обороні. Збільшуються кількість і сил спеціального призначення і на сьогодні йде облаштування самих штабів територіальної оборони в нас на території області.

Що відомо

Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі. Про це під час брифінгу 24 січня розповів міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Ентоні Блінкен домовились на перемовинах у Женеві продовжити діалог. При цьому наступного тижня Сполучені Штати нададуть РФ письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекової ситуації довкола України.

На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну буде "болючим, кривавим і насильницьким" та може "стати новою Чечнею" для Москви. Про це йдеться в коментарі Джонсона, оприлюдненому британськими ЗМІ.

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