На Сумщині облаштовують штаби територіальної оборони

Штаби територіальної оборони на Сумщині облаштовують згідно з прийнятим законом про національний супротив. Він запрацював з 1 січня. Про це розказав Суспільному голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.
"Сьогодні налагоджена взаємодія з усіма військовими частинами, налагоджена взаємодія з бригадою територіальної оборони. На цьому тижні відбудуться зустрічі вже з представникам Генштабу, з оперативного командування «Північ» ЗСУ і йде планувальна робота, те що стосується ймовірної загрози", - розповів Дмитро Живицький.
За словами голови Сумської облдержадміністраці, останні збори і тренування відбулися у травні 2021 року. Вони показали досить високий рівень організації. Після цього вступили в дію нові закони, в тому числі і закон про національний супротив, збільшується кількість самих військовослужбовців, які задіяні в територіальній обороні. Збільшуються кількість і сил спеціального призначення і на сьогодні йде облаштування самих штабів територіальної оборони в нас на території області.
Що відомо
- Станом на кінець січня територіальна оборона у прикордонних областях України сформована на 70%, відтак ці підрозділи вже здатні виконувати поставлені задачі. Про це під час брифінгу 24 січня розповів міністр оборони Олексій Резніков.
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та державний секретар США Ентоні Блінкен домовились на перемовинах у Женеві продовжити діалог. При цьому наступного тижня Сполучені Штати нададуть РФ письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпекової ситуації довкола України.
- На думку прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, вторгнення Росії в Україну буде "болючим, кривавим і насильницьким" та може "стати новою Чечнею" для Москви. Про це йдеться в коментарі Джонсона, оприлюдненому британськими ЗМІ.
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