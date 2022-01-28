З 1 січня в Україні запрацював закон "Про основи національного спротиву". Він має три складових – рух опору, сили територіальної оборони та систему підготовки громадян до національного спротиву. Найбільше уваги нині прикуто саме до територіальної оборони. З початку року в її рамках утворено 25 бригад. Зараз розгортання тероборони здебільшого проходить в прикордонних регіонах та на адмінмежі з Кримом. Водночас до лав київської територіальної оборони записалися вже близько 600 людей, а на гарячу лінію КМДА щодо вступу в тероборону щодня звертаються близько 50 людей.

На якому етапі впровадження ТрО в Україні, кого беруть в тероборону, чи передбачені навчання для всіх громадян та що не так із законом про "нацспротив" – про це в інтерв'ю Суспільному розповіли керівник експертної групи директорату інформполітики та стратегічних комунікацій Міноборони Олександр Мотузяник, співавтор закону "Про основи національного спротиву" Денис Поданчук, заступник директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Михайло Щербіна та заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Андрій Крищенко.

Яка функція територіальної оборони?

Мотузяник: Він (закон) передбачає так званий принцип всеохоплюючої оборони, який закладений у стратегії воєнної безпеки. Стосовно системи територіальної оборони, то структура насправді доволі проста і чітка. Ми створюємо командування: 25 бригад – по кількості областей одна бригада в Києві. До її складу буде входити більше 150 батальйонів, знову ж таки відповідно до кількості районів.

Територіальна оборона – це окремий рід Збройних сил України. На сьогодні процес формування за штатом мирного часу сил тероборони триває фактично в цілодобовому режимі. Створено командування сил тероборони, 4 генеральні управління, створено всі 25 бригад, триває призначення людей на посади, за штатом знову ж таки мирного часу.

Навіщо потрібен був новий закон?

Поданчук: Він виділив тероборону в окремий рід сил. 25 бригад були й раніше. Раніше вони були частиною сухопутних військ, тепер вони живуть самі. Був же ще один закон. Територіальна оборона, яка раніше мала приблизно 500 чоловік вся, тепер має 10 тисяч. І це тільки на посадах. Разом з резервістами, які будуть служити, вона розгортається до 150 тисяч. Це шалена сила.

Але треба розуміти, що національний спротив не просто об'єднав територіальну оборону, рух опору. Третій – надзвичайно важливий компонент – підготовка громадян до національного спротиву. Вона у свою чергу включає в себе загальну військову підготовку для всіх громадян України по всій країні. Війна стала справою кожного.

Фото: УНІАН Тренування резервістів 130-го батальйону територіальної оборони 112-ї окремої бригади ТрО Києва, в Києві, 17 квітня 2021 року

На якому етапі створення тероборони зараз?

Мотузяник: Станом на сьогодні перевага віддається, звичайно, створенню підрозділів сил територіальної оборони, які перебувають в прикордонних областях і з країною-агресором і з адміністративною межею з тимчасово окупованою – Кримським півостровом. Ми оцінюємо цей процес на стадії більш ніж 70%.

Картина така: спроможність і сили тероборони за штатом мирного часу набуто вже більш ніж на 84%. І це перший етап створення сил тероборони.

Другий етап – це буде створення резерву. Це буде понад 130 тисяч громадян, які проходитимуть службу в резерві сил територіальної оборони і в разі потреби будуть прибувати до своїх військових частин, брати зброю й виконувати завдання.

Третій етап. Сили територіальної оборони мають дві складові: це військова і цивільна. Військова складова – це підрозділи Збройних сил України у складі сил територіальної оборони. Це бригади, батальйони, керівництво і управління. Це військова складова. Цивільна складова – це так звані добровольчі формування територіальних громад, які будуть створені знову ж таки в невеликих населених пунктах, будуть створюватись силами територіальних громад і рішення на їх створення прийматиметься головнокомандувачем Збройних сил України, якщо таке подання підготує командувач сил територіальної оборони.

Фото: Суспільне Керівник експертної групи директорату інформполітики та стратегічних комунікацій Міноборони Олександр Мотузяник

"Це суто добровольча справа. Ніхто нікого не змушує"

Скільки людей висловило вже бажання стати резервістами?

Мотузяник: Я не можу говорити цих цифр. До слова нагадаю, що це суто добровольча справа. Ніхто не змушує нікого. Люди можуть проходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання, подавати відповідні заяви, документи, і далі вже офіцери на місцях будуть здійснювати відбір.

Безумовно цікавлять передусім люди, які мають бойовий досвід, – це і ті, хто відбули службу, і офіцери запасу. Таким особам буде надаватися перевага.

Хто забезпечує необхідним резервістів?

Мотузяник: Зброєю, боєприпасами, засобами зв’язку, військовою амуніцією – усім цим сили територіальної оборони будуть забезпечені з боку Збройних сил України.

Є потреба у визначенні приміщень, місць дислокації цих бригад і батальйонів на місцях. Також треба виділяти місця, там, де вони будуть тренуватися, – відповідні локації. Є потреба в транспорті.

Міністерство оборони наразі активно веде роботу разом з обласними, районними державними адміністраціями. Є ще певні місця, де ці локації або визначаються, або є декілька варіантів, але в основному ця робота ведеться доволі потужно і систематично.

Принцип основний – ти захищаєш домівку, район, територію, в якому ти проживаєш.

Фото: УНІАН

Як підбирали ці приміщення? Які критерії?

Мотузяник: Перелік необхідних вимог до цих приміщень і місць дислокацій Міністерством оборони України відпрацьовано і надано до обласних і районних державних адміністрацій. Є типові вимоги до приміщення, до місць дислокацій підрозділів, сил територіальної оборони. Вони мають відповідати низці вимог, зокрема там буде зберігатися зброя. А кількість приміщень має відповідати кількості батальйонів. Люди проходять службу там, де вони проживають. Захищають свою територію, свою домівку, об’єкти в цьому районі, який вони добре знають. Тобто принцип основний – ти захищаєш домівку, район, територію, в якому ти проживаєш.

Чи розглядався варіант оплати резервістам?

Мотузяник: Стимулюючі чинники безумовно є. Якщо людина працевлаштована і викликається на збори, то за період відсутності її на штатній посаді на роботі цивільній він отримує середню місячну заробітну плату по своїй посаді. Крім того, Міністерство оборони буде платити добові та візьме на себе витрати щодо прибуття до місця розташування. Це завдання Міністерство оборони повністю бере на себе.

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У закон "Про основи національного спротиву" вносять правки. Які і навіщо?

Поданчук: Зараз потрібно вносити безліч правок, але основне, що він є.

Він дійсно недосконалий. Приміром, в законі сказано, що члени тергромад забезпечуються зброєю від ЗСУ, але відповідного підзаконного документу, який встановлює процедури саме по використанню членами ДФТГ, немає, поки що лише розробляється. По мисливській зброї є. Оце будемо змінювати.

Закон можна було приймати в листопаді чи у грудні. Тільки грошей не було. Є бюджетні вимоги, і було дуже важливо прийняти закон до 16 липня. Встигли – прийняли. І тоді з'явилися гроші. А якби не зробили?

Чи є в законі інструмент впливу на місцеву владу, аби вона надавала фінанси для тероборони?

Поданчук: Зараз така ситуація, що немає такого документу, який офіційно змушує місцеву владу виділяти кошти. Тому та місцева влада, яка є патріотично налаштована, вони йдуть назустріч, допомагають з приміщеннями та меблями.

Зараз пробують переконувати (місцеву владу). Громадяни теж можуть включатися в ці процеси. Вони можуть йти до депутатів і питати: скільки коштів буде на тероборону виділено? Треба включатися всім. У нас є верховенство права, демократична держава. У нас мають бути законні підстави, аби щось робити. Очікується, що представники місцевої влади будуть йти назустріч. Ну, що ви дали, якийсь підвал? Але ж там має бути і ружейка, і зброя, і секретка. Це ж у ваших інтересах. Немає правильного вибору, але є вибір і його наслідки.

Фото: Суспільне Денис Поданчук, радник командувача сил спеціальних операцій, громадський експерт при командуванні Тероборони, співавтор закону "Про основи національного спротиву"

На якому етапі розгортання тероборони в столиці?

Щербіна: Зараз проводяться заходи підготовчі до проведення мобілізації. Цим займається в першу чергу територіальний центр комплектувань соціальної підтримки. Але і в кожному департаменті КМДА, в кожному підприємстві є працівники, котрі відповідають за організаційну роботу.

Міноборони виділило вже 5 приміщень для розміщення бригади в місті Києві. Нами вже знайдено 2 приміщення для бригади. Декілька приміщень перебувають в стадії оформлення. Але є проблеми. Більшість цих приміщень тривалий час не використовувались і потребують підключення тепломереж, проведення ремонтів і таке інше. А потрібно розміщувати прямо зараз. Це проблема, яку ми прямо зараз вирішуємо.

Крищенко: Щоб забезпечити в першу чергу пункти постійної дислокації, була прийнята програма захисту Києва минулого тижня. Виділено на три роки 110 мільйонів, на цей – 40 млн грн. Але я впевнений, що цифра буде коригуватися в сторону збільшення трохи згодом. І там закладені кошти на приведення в належний стан необхідної кількості приміщень.

Фото: УНІАН До лав київської територіальної оборони станом на 28 січня записалися вже близько 600 людей

Скільки в Києві резервістів?

Крищенко: Цифра плаваюча. Приблизно до 600 резервістів, але ще багато потрібно, тому що чисельність резервістів значно збільшена з першого січня. Штат бригади в два рази збільшений. Але ще кілька тисяч людей нам потрібні.

Є терміни, до коли ось все це потрібно завершити?

Крищенко: На мою думку і Віталія Кличка, це повинно бути зроблено ще "вчора". Ми ставимо дуже стислі дати і я не буду вам казати: доба, тиждень, місяць. Але це треба робити зараз, і ми це робимо.

Як людина може стати резервістом?

Щербіна: Просто набираєте: ТрО Києва. І ви побачите і порядок, як стати резервістом, і телефони гарячої лінії. Там все прописано. Там є 6 кроків, як стати резервістом. Ви повинні звернутись на телефон гарячої лінії, вас сконтактують з командиром або начальником штабу батальйону, куди ви хочете потрапити. Або за місцем вашого проживання. Той чоловік з вами зустрінеться, переговорить і надасть вам допомогу в оформленні решти документів. Як правило, оформлення документів – максимум тиждень. Проходження медкомісії – залежить від стану здоров’я. Резервістом може стати не лише громадянин міста Києва, а й ті, хто тимчасово працює в місті або тимчасово проживає в Києві. Достатньо довідки про проживання, або що чоловік працює в місті Києві. Укладаються контракт резервіста – з офіцерами на 5 років, сержант/солдат – на 3 роки.

У КМДА працює гаряча лінія у робочий час. Інколи в день буває понад 50 дзвінків. Тільки місяць тому було не більше 10, а пів року тому і одного не було. Зараз кожен день телефон практично розривається. Майже всі батальйони включають свої телефони гарячої лінії.

Якщо громадянин не може бути в резерві – можна розірвати контракт.

Чи можна перервати згодом контракт?

Щербіна: Можна розірвати за згодою сторін. Якщо громадянину потрібно переїхати в інше місто або за кордон, або змінилися умови роботи і він не може проводити підготовку в резерві – можна розірвати контракт. Контракт передбачає лише проходження підготовки резервістом. Підготовка може бути як планова – раз на 2-3 роки, 10 днів, не така велика нагрузка. Вся решта підготовки суто добровільна.

Деякі резервісти приходять на підготовку кожен тиждень, дехто раз на місяць. А деякі, як учасники АТО, які мають бойовий досвід, вважають, що їхній досвід достатній для виконання їхніх завдань, і приходять, може, раз на пів року. Ви можете отримати необхідні навички, згуртується колектив. Будете розуміти, як вам діяти. Як правило, рік потрібно, щоб ви вже відчули, що можете виконувати завдання в складі підрозділу.

Чи буде навчання для звичайних громадян?

Крищенко: Ще багато роботи різних профільних служб, які б чітко надали якісь плани підготовки, в яких межах, в якому розмірі. Але я ж кажу, це можна роботи і в рамках підготовки резервістів на відкритих заняттях. А де займаються резервісти – є декілька місць. В тому числі і, знову-таки, в рамках цієї програми, є вже виділені приміщення, на базі місцевої комунальної організації "Муніципальна охорона". Розгорнутий центр підготовки сил муніципальної безпеки. Туди також входитиме і підготовка резервістів. Там ми можемо зробити класи, полігони для підготовки резервістів тероборони. У готовності немає верхньої межі. Я впевнений, що готовність – це така річ, яку треба постійно розвивати, і тут багато складових цієї готовності. Якщо брати об’єкти укриття – ви самі кажете, ви бачили вже ту роботу, яку провела місцева влада. І по підготовці за останні роки. Це не питання місяця-двох, чи от останньої цієї кризи, яка два місяці. Це вже питання декількох років. Всі займаються перевіркою, приведенням у належний стан, інформуванням населення. А про наскільки готова, тут військові. Тут багато сил, засобів, сил сектору безпеки, щоб забезпечити в столиці порядок і оборону в дії.

Ви вступили до резервів, коли?

Крищенко: Та от, коли працювати прийшов. Цього листопада. Ходжу на навчання. Є підрозділи, є декілька локацій, де триває навчання. І там організовують або польовее навчання, або навчання у класах, теоретичні з якихось дисциплін. Це Збройні сили займаються.

Фото: Суспільне Андрій Крищенко, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Чи варто киянам зараз хвилюватися за свою безпеку?

Крищенко: Влада дає всю інформацію, що ми робимо для подолання тієї чи іншої кризи. Це не тільки приклад з можливими бойовими діями, а влада, починаючи з елементарних речей, навіть про несприятливу погоду, дає всю інформацію. Це наш обов’язок, це ми повинні давати, що ми робимо для того чи іншого. Я не можу розказати, що відбудеться, але я чітко кажу, до чого ми готові. Паніки точно не потрібно. Але паніка – це і є відсутність якоїсь елементарної інформації, знань або вмінь. Влада готова, місцеві збройні сили готові. Тому немає паніки.

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