Навчальні збори тероборони на Чернігівщині: коли пройдуть навчання

Навчальні збори тероборони в Чернігівській області планують провести восени 2022 року. Про це повідомив командир 119-ї бригади територіальної оборони Олексій Висоцький на засіданні Ради територіальних громад.

"Сили територіальної оборони беруть участь у захисті населення і територій, навколишнього природного середовища та майна від наслідків надзвичайної ситуації, а також ліквідації таких ситуацій внаслідок введення воєнних дій", – розповів директор департаменту цивільного захисту населення Чернігівської ОДА Сергій Болдирев.

ФОТО: Суспільне Чернігів Сергій Болдирев

Нагадаємо, до складу 119-ї бригади тероборони входить шість батальйонів: по одному в кожному з п’яти районів області та місцевий чернігівський, який захищатиме обласний центр. За словами Олексія Висоцького, постійний склад бригади налічує понад 400 військовослужбовців. У воєнний час він збільшується до 4 тисяч.

Зі слів голови облдержадміністрації В’ячеслава Чауса, наразі ситуація на кордоні контрольована.

ФОТО: Суспільне Чернігів В’ячеслав Чаус

"Ситуація у нас на кордоні контрольована. Ситуація моніториться постійно, вживаються всі необхідні заходи. Область готова до будь-якого реагування у випадках надзвичайного стану або інших проявів".

Деталі — у відео:

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