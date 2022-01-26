На розміщення сил територіальної оборони необхідно 2,7 млрд гривень — Резніков

Для розгортання сил територіальної оборони необхідно фінансування у розмірі 2,7 млрд гривень. Про це під час засідання Кабінету міністрів 26 січня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами міністра, в усіх прикордонних регіонах бригади тероборони набули готовності 70%, а у лютому цей показник буде досягнуто по всій Україні. Він також додав, що першочергові витрати підуть на облаштування місць дислокації бригад тероборони.

"Йдеться про одночасне розгортання 176 військових частин", — наголосив Резніков і додав, що бійців необхідно забезпечити зброєю, одягом, засобами індивідуального зв'язку та бронезахисту.

Резніков також розповів про першочергові завдання для розгортання сил тероборони.

"Залишається питання стану приміщень, підключення до комунікацій, забезпечення транспортом. Якщо взяти батальйони, там мають бути приміщення для постійного перебування 45 осіб та резерву, робочі місця, приміщення для зберігання зброї, місця для транспорту тощо. Станом на 25 січня 80 підрозділів вже розміщені, укладено близько 23 договорів оренди майнових комплексів. Сума потреб на облаштування усіх місць дислокації становить 2 млрд 772 млн гривень", — зазначив міністр.

За його словами, у лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участі представників органів влади місцевого самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію.

"Будемо всі регіони по черзі, Північ, Схід, Південь і Захід, де будемо вчити голів адміністрацій, обласних, районних, а також міських голів тих міст, де будуть розгортатися батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти зі ЗСУ", — повідомив Резніков.

Що відомо

16 липня Верховна рада ухвалила проєкти законів № 5557 Про основи національного спротиву та № 5558 щодо збільшення чисельності Збройних сил України.

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомило, що до територіальної оборони у першу чергу набиратимуть громадян із досвідом військової служби.

У кінці грудня влада Києва повідомила про створення штабу територіальної оборони. Систему тероборони планують розгорнути найближчим часом.

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