Евакуація дипломатів з Києва не означає неминучу ескалацію — Зеленський

Президент Володимир Зеленський завив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає те, що ескалація конфлікту між Україною та РФ є неминучою.

Про це політик заявив у відеозверненні, оприлюдненому 25 січня.

"Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, зовсім не означає неминучу ескалацію, і є тонкощами складної дипломатичної гри", — зазначив Зеленський.

Президент нагадав, що посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. Водночас він наголосив, що ситуація в Україні лишається стабільною.

"Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Цей опалювальний сезон за усіма прогнозами ми проходимо нормально", — наголосив президент.

За його словами, при цьому зовнішні сили продовжують спроби дестабілізувати країну.

"Так, спроб, аби спричинити кризу, багато, вистачає. Але так само нам вистачає і газу, і вугілля. А головне — вистачає сил, аби тримати все під контролем. І перемагати усі спроби дестабілізації", — підсумував він.

Раніше США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.

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