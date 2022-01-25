Евакуація дипломатів з Києва не означає неминучу ескалацію — Зеленський

Президент Володимир Зеленський завив, що вивезення окремими державами з України дипломатів та членів їхніх родин не означає те, що ескалація конфлікту між Україною та РФ є неминучою.
Про це політик заявив у відеозверненні, оприлюдненому 25 січня.
"Те, що деякі країни вивозять частину своїх дипломатів, зовсім не означає неминучу ескалацію, і є тонкощами складної дипломатичної гри", — зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що посольства країн ЄС та багатьох інших залишають усіх своїх працівників в Україні. Водночас він наголосив, що ситуація в Україні лишається стабільною.
"Разом із партнерами ми працюємо спільно, діємо єдиною командою. Цей опалювальний сезон за усіма прогнозами ми проходимо нормально", — наголосив президент.
За його словами, при цьому зовнішні сили продовжують спроби дестабілізувати країну.
"Так, спроб, аби спричинити кризу, багато, вистачає. Але так само нам вистачає і газу, і вугілля. А головне — вистачає сил, аби тримати все під контролем. І перемагати усі спроби дестабілізації", — підсумував він.
Раніше США, Австралія, Німеччина і Канада оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії. Водночас про відсутність намірів евакуювати дипломатів та членів їхніх сімей з України заявляли уряди Польщі та Латвії. Крім того, не планують вивезення дипломатичного персоналу Франція, Угорщина та Грузія, а також ЄС і НАТО.
Що відомо
- 19 січня президент США Джозеф Байден заявив, що вторгнення в Україну стане для Росії катастрофою, яка призведе до значних людських та економічних втрат. Водночас Зеленський у відповідь на заяву Байдена про різні варіанти відповіді Заходу в залежності від ступеня агресивності Росії заявив, що не існує "незначних вторгнень" та "незначних втрат".
- У Сенаті США підготували вже чотири законопроєкти про санкції проти РФ на тлі нарощування нею агресії. Перший, підготовлений сенатором Тедом Крузом, був відхилений у Сенаті 13 січня. Ще один авторства демократа Боба Менендеса (і який підтримує Білий дім) має бути розглянутий у Сенаті. Свою ініціативу анонсував і демократ Марко Рубіо. Головна відмінність документів — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.
- Європейський Союз готовий накласти на Росію "небачені раніше" економічні санкції, якщо вона нападе на Україну, заявив представник Данії 24 січня у Брюсселі. Також про підготовку нових антиросійських обмежень повідомили Велика Британія та Австралія.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення
"Підтримувати всіма можливими способами". Що кажуть західні політики про допомогу Україні
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!