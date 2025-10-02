Перейти до основного змісту
Зеленський прибув до Копенгагена на саміт Євроспільноти
Зеленський прибув до Копенгагена на саміт Євроспільноти

Катерина Бельмас
Володимир Зеленський, премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським у день засідання Європейської політичної спільноти в Копенгагені, Данія, 2 жовтня 2025 року. REUTERS/Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

У четвер, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Данії, Копенгагена, на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє DR.

Зазначається, що глава держави прибув до Bella Center, де проходитиме саміт, та вже провів коротку зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Ми обговорили кілька речей, але особливо питання дронів. Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо активізувати співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко, а дрони є одним із ключових елементів гібридної війни", — сказала Фредеріксен.

Також очікується, що Володимир Зеленський виступить з промовою на саміті.

Нагадаємо, 1 жовтня у Копенгагені відбувся неформальний саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу, до якого Володимир Зеленський долучився онлайн.

