Зеленський прибув до Копенгагена на саміт Євроспільноти

У четвер, 2 жовтня президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Данії, Копенгагена, на саміт Європейської політичної спільноти.

Про це повідомляє DR.

Зазначається, що глава держави прибув до Bella Center, де проходитиме саміт, та вже провів коротку зустріч із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Ми обговорили кілька речей, але особливо питання дронів. Україна допомагає Європі та Данії, і ми плануємо активізувати співпрацю. Технології розвиваються дуже швидко, а дрони є одним із ключових елементів гібридної війни", — сказала Фредеріксен.

Також очікується, що Володимир Зеленський виступить з промовою на саміті.

Нагадаємо, 1 жовтня у Копенгагені відбувся неформальний саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу, до якого Володимир Зеленський долучився онлайн.