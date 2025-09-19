"Східний вартовий" розгорнуть у Румунії та Польщі для захисту від дронів

Нова військова місія НАТО "Східний вартовий" розпочнеться в Румунії та Польщі, щоб посилити оборону східного флангу Європи після недавніх атак російських безпілотників.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб, цитує Reuters.

Він наголосив, що Європа може багато навчитися в України щодо захисту від дронів. Він зазначив, що місія "Східний вартовий" спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу НАТО та розпочнеться у Румунії та Польщі.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

Цю військову операцію НАТО запускають після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За кілька днів вони порушили кордон із Румунією, що є не першим випадком. Обидві країни є членами НАТО.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.