Зеленський виступить по відео на неформальному саміті ЄС у Копенгагені

Президент України Володимир Зеленський виступить по відеоконференції на неформальному саміті Євросоюзу у Копенгагені. Під час саміту обговорять 19-й пакет санкції проти Росії.

Про це Суспільному повідомив топдипломат Євросоюзу.

Євросоюз розглядатиме різні шляхи для підтримки України у наближенні "справедливого і тривалого миру", повідомив наш співрозмовник.

"ЄС потрібно структурувати можливість фінансування України з наступного року. У цьому контексті буде обговорюватися питання використання мобілізованих активів. Це дуже складне питання, яке має багато фінансових і правових наслідків. Я не очікую, що лідери будуть детально розглядати ці наслідки, але, безумовно, необхідні політичні вказівки щодо того, чи готові вони працювати над цим, щоб використовувати мобілізовані активи для фінансування України", — повідомив топдипломат ЄС.

Також він зауважив, що дискусія щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії "не буде тривалою".

"Ми сподіваємося, що пакет можна буде швидко затвердити. Звісно, є ще деякі невирішені питання. В країн-членів є певні побоювання, проте великих проблем я не бачу", — зауважив топдипломат ЄС.

Неформальний саміт лідерів країн-членів Європейського Союзу у Копенгагені відбудеться 1 жовтня.