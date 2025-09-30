5-й і 6-й пакети американського озброєння у межах ініціативи PURL, яка передбачає постачання американської зброї в Україну коштом європейських країн, зараз обговорюють з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський зранку 30 вересня.

Зеленський зазначив, що із серпня партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України: Нідерланди – 578 мільйонів доларів, 1-й пакет; Данія, Норвегія, Швеція разом – 495 мільйонів доларів, 2-й пакет; Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на 500 мільйонів доларів, а Канада – 4-й пакет на 500 мільйонів доларів.

“Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема, системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати”, — наголосив президент.

Він додав, що мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.