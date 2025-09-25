Внески в програму PURL становлять вже $2,1 млрд — Зеленський на зустрічі з Рютте

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорили розвиток ініціативи PURL та порушення неба європейських країн з боку РФ.

Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 млрд доларів. Марк Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.

6 вересня Зеленський називав не таку точну цифру. Він казав, що за серпень завдяки європейським країнам вдалося зібрати "більш ніж 2 мільярди євро" на закупівлю американської зброї.

Також глава української держави назвав порушення повітряного простору країн-членів НАТО не помилками, а цілеспрямованими діями.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник Суспільного розповів, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.