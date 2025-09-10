Пєсков відмовився коментувати російські дрони в Польщі

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

"Ми б не хотіли це ніяк коментувати. Це не в нашій компетенції. Це прерогатива Міністерства оборони РФ", — цитує ТАСС відповідь Пєскова на відповідне питання.

При цьому Міноборони РФ не коментувало інцидент.

Пєсков також заявив, що до Кремля не надходили від керівництва Польщі запити на контакти на тлі ситуації з БПЛА.

Він також заявив, що "ЄС і НАТО щодня звинувачують Росію у провокаціях без жодних аргументів".

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.