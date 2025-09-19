Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Російської Федерації в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту.

Про це повідомило МЗС Естонії.

Вторгнення літаків у повітряний простір над Естонією відбулося 19 вересня над Фінською затокою. Винищувачі без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії і залишалися там загалом 12 хвилин.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна зазначив, що цього року Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії, що "саме по собі є неприйнятним".

"Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим. Все більш масштабні випробування кордонів і наростальна агресивність Росії повинні зустріти швидке посилення політичного та економічного тиску", – сказав він.