У Нью-Йорку 22 вересня на запит Естонії відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору країни. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який підкреслив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати. Суспільне зібрало головні заяви з цього позачергового заходу організації.

Про це стало відомо із трансляції засідання.

Що сказав представник Росії

Перший заступник постійного представника при ООН Дмитро Полянський заперечив звинувачення з боку Таллінна.

"Нашим сусідам тепер привиділось, що з вини РФ відбулося порушення повітряного простору Естонії. Доказів, як завжди, немає", – заявив він.

Що сказав глава МЗС Естонії

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна оприлюднив докази порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами, спростувавши чергову заяву Москви про "відсутність порушень".

Він продемонстрував делегатам документальні підтвердження, зокрема:

видрук з радарними даними естонського повітряного спостереження, на яких зафіксовані несанкціоновані цілі;

фотографії трьох російських винищувачів МіГ-31, які, за його словами, порушили повітряний простір Естонії 19 вересня.

"Це порушення є абсолютно очевидним, і Росія знову бреше — як вона вже брехала не раз. Ми пам’ятаємо окупацію Грузії у 2008 році, Крим — у 2014-му, і повномасштабну агресію проти України у 2022-му. Тож, будь ласка, не брешіть знову. Тверді докази є", – сказав Тсахкна.

Що сказав очільник МЗС України

Глава української дипломатії Андрій Сибіга коментуючи цей інцидент заявив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Міністр нагадав, що десять днів тому Радбез ООН збирався на термінове засідання на запит Польщі через заліт на її територію російських дронів.

Сьогодні ми збираємося на терміновий запит Естонії після того, як три російські літаки порушили її повітряний простір. Що буде далі? Яке ще термінове засідання нам доведеться провести в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з російськими провокаціями?", – сказав Сибіга.

Він наголосив, що така загроза "не має супроводжуватися — ні протягом дванадцяти хвилин, ні однієї хвилини".

"Її потрібно нейтралізувати. Ми підтверджуємо нашу готовність до інтеграції протиповітряної оборони. Це наше європейське небо — над Україною та іншими європейськими країнами. Це наш спільний простір безпеки. І ми повинні мати спільний щит неба, щоб захистити всіх нас. Україна — єдина країна у світі, яка протидіє регулярним масованим повітряним атакам понад пів тисячі дронів і ракет. Ми готові ділитися досвідом і об’єднувати сили", — сказав очільник МЗС України.

Сибіга підкреслив, що жоден із цих випадків не був випадковим і, на його думку, Москва робить це навмисно.

"Країна, що займає постійне місце в цій Раді, знищує міжнародний мир і безпеку, які повинна підтримувати. Логіка проста: Росія загострює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами. Вона хоче нав’язати всім закон джунглів: сила визначає право", — резюмував він.

Що сказав глава МЗС Польщі

Очільник польського зовнішньополітичного відомства Радослав Сікорський на засіданні попередив РФ про неприпустимість порушень повітряного простору НАТО та підкреслив, що Захід не дозволить себе залякати.

"Якщо порушення (повітряного простору — ред.) були випадковими, чому б одразу не визнати їх і не вибачитися? Ми вже надавали Росії такий "пропуск" у минулому, але замість вибачень отримали лише брехню", — сказав він.

Сікорський зауважив, що повторні порушення повітряного простору викликають підозру та є частиною багаторічної гібридної війни Росії проти країн Заходу.

"Ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права. Ваш божевільний націоналізм прагне панування, яке не припиниться, доки ви не усвідомите, що епоха імперій закінчилася. Кожен удар українських героїв наближає день, коли це стане очевидним", — зазначив міністр звертаючись безпосередньо до представника РФ.

Він додав, що західні демократії прагнуть миру, але не будуть залякані.

"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу і буде збита, а уламки впадуть на територію НАТО, не приходьте скаржитися. Вас попередили", — резюмував глава польського МЗС.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.