Вранці 23 вересня Північноатлантична рада на прохання Естонії провела засідання відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.

Про це йдеться у заяві на сайті НАТО.

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі проінформував Раду про інцидент, коли три озброєні російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин.

“Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії”, — йдеться у заяві.

Наголошується, що це вторгнення є частиною ширшої схеми дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії. Це вже друге за два тижні засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4.

“Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія не повинна сумніватися: НАТО та союзники використовуватимуть, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові інструменти для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та сферу діяльності, які ми оберемо. Наша відданість статті 5 є непохитною”, — йдеться у заяві.

Генсек НАТО Марк Рютте на брифінгу після засідання назвав дії Росії безрозсудними, ескалаційними та такими, що ризикують призвести до прорахунків і ставлять під загрозу життя.

“Союзники ще раз підтвердили, що наша спільна відданість колективній обороні є непохитною… Ми готові та бажаємо продовжувати захищати кожен сантиметр території союзників… Наші пілоти роблять саме те, чого їх навчили, коли існує потенційний ризик вторгнення. Це те, що ми плануємо, те, чого ми навчаємося, і це працює”, — сказав Рютте.

Він додав, що Верховний головнокомандувач союзних військ НАТО генерал Крінкович має інструменти та повноваження, необхідні йому для забезпечення оборони. А навчання “Східний вартовий”, які розпочалися на початку вересня, додають ще більше сили та гнучкості позиції НАТО вздовж східного флангу. За його словами, найбільший авіаносець у світі — USS Gerald R. Ford — зараз перебуває по сусідству та проводить навчання з союзниками, зміцнюючи їхню здатність діяти разом.

“Ці давно заплановані оборонні навчання, не пов'язані з поточними подіями, мають велике значення для нашої здатності робити те, для чого було засновано НАТО, – стримувати та захищатися. Саме це ми й надалі робитимемо зі спокійною рішучістю”, — сказав Рютте.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що НАТО буде збивати російські повітряні цілі, Рютте сказав, що такі рішення ухвалюються в режимі реального часу та завжди ґрунтуються на наявних розвідувальних даних щодо загрози, яку становить цей літак.

“Включно з питаннями, на які ми маємо відповісти, такі як наміри, озброєння та потенційний ризик для союзних військ, цивільного населення чи інфраструктури. І, як я вже сказав, наш Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО, має загальні прерогативи та відповідальність, а також інші можливості”, — пояснив Генсек Альянсу.

Він додав, що під час останнього порушення повітряного простору в Естонії сили НАТО оперативно перехопили та супроводили літак без ескалації, оскільки безпосередньої загрози не було.

“Я хочу сказати, що наша військова система працює таким чином, що ми завжди оцінюємо небезпеки, чи то пряма загроза нашій загальній обороні, чи то нашій позиції, і завжди діємо відповідно. Але в цьому випадку не було оцінено безпосередньої загрози, тому шведські, фінські та італійські літаки вжили заходів, щоб переконатися, що ці три літаки були виведені з повітряного простору Естонії”, — сказав Рютте.

Коли Рютте запитали, чи не слід перемістити на східний фланг засоби, які становлять реальну загрозу для Росії, він зауважив, що це треба робити з урахуванням оцінки ситуації.

“І наша протиповітряна оборона зробила саме те, для чого вона призначена. Як у випадку з Польщею та дронами, так і у випадку з Естонією, з цими трьома МіГами. Ми відреагували швидко і рішуче”, — заявив Рютте.

Він додав, що Альянс об'єднав сили “Східного вартового”, що, за його словами, допоможе ще більше посилити оборону та стримування на східному фланзі, а також в інших частинах території НАТО, де це необхідно.

“Ми постійно навчаємося та адаптуємо наші технології та тактику відповідно до мінливої ситуації з загрозами, і це стосується також дронів. Отже, одна з причин, чому ми запустили “Східний вартовий”, полягає в тому, щоб переконатися, що ці новітні технології безпілотників і що в довгостроковій перспективі не варто збивати, скажімо, тисячу або дві тисячі безпілотників вартістю півмільйона або мільйона ракет”, — сказав Рютте.

Він додав, що потрібні перехоплювачі безпілотників на тому рівні, якого хоче НАТО як частина Східного центру.

“Ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб перейняти досвід, наприклад, України через JTAC, що базується в Польщі. Це спільна організація НАТО та України, де ми, по суті, збираємо всі уроки війни в Україні, а також через П'єра фон Джея, який очолює трансформацію Верховного командування ОЗС”, — сказав Генсек НАТО.

19 вересня три російські винищувачі протягом 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

21 вересня Естонія скликала екстрене засідання Ради безпеки ООН через цей інцидент.