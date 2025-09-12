Генсекретар НАТО Марк Рютте оголосив про старт військової операції "Східний вартовий", яка найближчими днями посилить обороноздатність Альянсу на східному фланзі та залучить ресурси низки країн-членів.

НАТО найближчими днями розпочне операцію "Східний вартовий", спрямовану на посилення обороноздатності східного флангу Альянсу. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

За його словами, в операції братимуть участь ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Вона включатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

"«Східний вартовий» додасть гнучкості та сили нашій обороні та продемонструє, що як оборонний альянс ми завжди готові до захисту. Я впевнений у силі та спроможності НАТО, завдяки лідерству наших провідних союзників", — підкреслив Рютте.

До заяви генсека НАТО приєднався головнокомандувач Об’єднаних збройних сил Альянсу в Європі генерал Алекс Гринкевич.

"Хоч зараз наша увага зосереджена на Польщі, ситуація виходить за межі однієї країни. Те, що впливає на одного союзника, впливає на всіх нас. Це питання, яке стосується всього Альянсу, і ми будемо ставитися до нього відповідно", — сказав він.

За словами Гринкевича, операція "Східний вартовий" буде гнучкою і мобільною, з додатковими можливостями для стримування і захисту. Вона поєднає повітряну й наземну оборону, посилить обмін інформацією між країнами та ще більше зміцнить позиції НАТО щодо захисту і безпеки союзників.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.