У Румунії перехопили російський дрон типу Shahed

У Румунії повітряні сили перехоплювали та супроводжували російський ударний дрон типу Shahed, який залетів у повітряний простір країни.

Про це повідомили румунські видання Atena 3 та Digi з посиланням на міністерство оборони країни.

За даними румунських медіа, о 18:12 у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Два літаки F-16 повітряних сил Румунії підняли у небо.

Винищувачі зафіксували безпілотник та перехопили його близько 19 години вечора над Дунаєм.

"Безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення. Ситуацію контролюють румунські повітряні та радіолокаційні сили", — повідомили у міноборони країни виданням.

У міноборони заявили, що територія Румунії не є "обʼєктом атак для Росії".

ОНОВЛЕНО 20:35

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський дрон перебував у повітряному просторі Румунії 50 хвилин. Також він заявив, що росіяни використовували повітряний простір Білорусі для дронової атаки по Україні.

"Російські військові точно розуміють, куди направлені їхні дрони, скільки часу вони здатні провести в повітрі. Маршрути завжди прораховані. Це не може бути випадковістю, помилкою чи самодіяльністю якихось командирів нижчого рівня. Це очевидне розширення війни Росією, і саме так вони роблять. Спочатку маленькі кроки, а в підсумку великі втрати", — сказав президент.

Він наголосив, що необхідно запровадити санкції проти Росії для того, щоб Росія "відчула наслідки" дронових атак по Україні та сусідніх країнах Польщі та Румунії.

10 вересня Росія атакувала дронами Польщу. Всього застосували 19 безпілотників. Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

13 вересня Польща закривала аеропорт Любліна та підіймала авіацію через загрозу ударних безпілотників для західних регіонів України. Про це повідомляло Оперативне командування Збройних сил Польщі у соцмережі X. Повітряну зону закривали до 19 години вечора.