Частина військового обладнання за програмою PURL уже прибула до України

До України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Про це Суспільному повідомив представник НАТО.

За його словами, ще більше пакетів допомоги "вже в дорозі". Наразі в межах програми PURL профінансовано чотири пакети.

Днем раніше адміністрація Дональда Трампа підтвердила, що Україна незабаром вперше отримає допомогу від союзників НАТО зі складів США в межах механізму PURL.

Раніше агентство Reuters повідомляло із посиланням на два джерела, що перші пакети американської допомоги у сфері озброєння для України схвалені адміністрацією Трампа і можуть бути незабаром відправлені. Це відбудеться в межах нової фінансової угоди з союзниками, у рамках якої Вашингтон відновлює постачання зброї до Києва.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), а Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.