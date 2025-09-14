Польща дозволила перебування військ НАТО на території країни

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у рамках операції "Східний вартовий".

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

У повідомленні Бюро зазначено, що рішення стосується компоненту іноземних військ НАТО, які надаватимуть підкріплення Польщі в межах операції Альянсу "Східний вартовий". За даними відомства, постанову президента відносять до секретних документів.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників".

За його словами, до операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Операція передбачатиме як традиційні військові можливості, так і спеціальні елементи, пов’язані з використанням безпілотних літальних апаратів.

Цю військову операцію НАТО запускають після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі. За кілька днів вони порушили кордон із Румунією, що є не першим випадком. Обидві країни є членами НАТО.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.