Лідери Європейського Союзу під час неформального саміту в столиці Данії Копенгагені цього тижня можуть обговорити "репараційну позику" для України.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного.

Вона зазначила, що дискусія з державами-членами з цього питання триває, щоби "подивитися, як саме це буде виглядати, яку форму це матиме". За словами Піньо, більше деталей буде оприлюднено пізніше.

"Є кілька нагод, коли це можна буде обговорити. Наприклад, це питання може бути порушене на неформальному засіданні Європейської Ради цього тижня. Пізніше цього місяця відбудеться офіційне засідання Європейської Ради, тож ймовірно, буде можливість пролити більше світла на конкретні деталі такої пропозиції, обговоривши її з усіма державами-членами", — сказала Піньо.

Крім того, речник ЄК Балаш Уйварі повідомив, що ЄС наразі готовий обговорювати "репараційну позику" для України також із партнерами з Групи семи (G7).

"Ми готові до таких обговорень з партнерами G7, і наприкінці цього тижня відбудеться відеоконференція міністрів фінансів G7, і, звичайно, ми готові до будь-яких обговорень у цій сфері, але рішення приймають партнери G7. Я не можу назвати конкретні терміни (коли ця схема буде схвалена — ред.), але ми дуже уважно стежимо за цим питанням і працюємо над ним так швидко, як тільки можемо", — додав Уйварі.

Нагадаємо, 19 вересня, президент Європейської ради Антоніу Кошта надіслав членам Євроради лист-запрошення на неформальне засідання, яке відбудеться 1 жовтня в Копенгагені, столиці Данії. Під час зустрічі основа увага буде приділена двом питанням: зміцненню спільної європейської оборонної готовності та посиленню підтримки України.

Що відомо про "репараційну позику" для України

За словами голови комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласи механізм "репараційного кредиту" передбачає, що фактично Україна отримає доступ до російських заморожених грошей і зможе ними користуватися. Але офіційно юридично (де-юре) право вимагати ці гроші все ще буде у Росії. Повернення кредиту буде обов’язковим лише у разі виплати Росією репарацій, що експерти вважають малоймовірним.

Розмір фінансування та строки надходження визначатимуться потребами українського бюджету, підтвердженими МВФ. Кошти, ймовірно, надходитимуть траншами, а остаточне рішення щодо "репараційного кредиту" має ухвалюватися одноголосно всіма країнами ЄС, що створює певну невизначеність.

"Попередньо рішення про «репараційний кредит» має увалюватись усіма країнами-членами одноголосно, що поки що накладає велику невизначеність на перспективи реалізації механізму", — підсумувала Підласа.

Раніше про подібний кредит писало Reuters. Співрозмовники агентства кажуть, що остаточний розмір допомоги визначать після оцінки Міжнародного валютного фонду щодо потреб України у 2026–2027 роках.

Кредит планується спрямувати на підтримку воєнних зусиль України. Його Україна повертатиме лише після отримання репарацій від Росії за мирною угодою, а ризики за зобов’язаннями колективно нестимуть країни ЄС і, ймовірно, деякі держави G7.

Приблизно 210 мільярдів євро російських активів, які перебувають у Європі, зберігаються в бельгійському депозитарії Euroclear. З них 175 мільярдів євро вже перетворилися на готівку, що може стати основою для кредиту. Водночас ЄС спершу прагне повернути 45 мільярдів євро кредиту G7 ($50 млрд), узгодженого минулого року. Це залишить близько 130 мільярдів євро для нового механізму.