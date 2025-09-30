ЄС виділить 2 мільярди євро на дрони для України — фон дер Ляєн

Європейський Союз витратить 2 мільярди євро на постачання дронів Україні. У Брюсселі кажуть, що Україна є "першою лінією оборони Європи".

Про це президентка Європейської комісії Урсула Фон дер Ляєн заявила перед засіданням Колегії єврокомісарів із питань оборони, до якої долучиться генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Ми домовилися з Україною, що виділимо загалом 2 мільярди євро на дрони. Це дозволить Україні розширити масштаби та використовувати весь свій потенціал. І, звичайно, це також дозволить Європейському Союзу скористатися цією технологією",– сказала фон дер Ляєн.

Посадовиця наголосила на важливості посилення військової допомоги та впровадження проєкту "Східний фланг", який передбачатиме створення "стіни дронів" для захисту європейських кордонів.

Вона також нагадала, що за останні 1000 днів Росія захопила лише 1% окупованої території України, попри значні втрати на своєму боці.

Вона згадала останні кроки для посилення європейської оборони, які розробив ЄС: інструмент SAFE та Білу книгу оборони й додала, що подальші кроки в цьому напрямку лідери обговорять завтра на неформальному саміті ЄС у Копенгагені.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.