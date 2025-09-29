Єврокомісія запропонувала країнам-членам 4 складових безпеки Європи

Європейська комісія запропонувала державам-членам чотири ключові складові безпеки Європи.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося Суспільне.

"Пропонується запустити низку перших європейських флагманських проєктів з підготовки, які сприятимуть безпеці Європи в цілому, одночасно підсилюючи один одного: Європейська стіна з дронів, Спостереження за східним флангом, Щит протиповітряної оборони та Щит оборони космосу", — йдеться у документі.

Зазначається, що флагманські проєкти будуть відкриті для всіх держав-членів, які бажають взяти в них участь. Особливе значення матимуть захист критичної інфраструктури, управління кордонами та внутрішня безпека.

Крім того, держави-члени, що беруть участь у програмі, можуть подавати пропозиції щодо флагманських проєктів на додаток до тих, що описані нижче. Вони будуть рушійною силою цих проєктів, домовляючись про конкретні цілі, розподіл завдань та розподіл національних бюджетних коштів і інструментів на європейському рівні.

Зокрема, до весни 2026 року Комісія та Верховний представник домовляться з державами-членами, що беруть участь, та іншими суб’єктами ЄС про відповідні механізми координації.

"З огляду на триваючу військову агресію проти України та нещодавнє збільшення кількості порушень повітряного простору держав-членів, два флагманські проєкти – "Європейська дрон-стіна" та "Східний фланг" — вимагають особливої терміновості і повинні бути реалізовані якнайшвидше", — зазначається у документі.

Як ідеться на сайті Ради ЄС, безпека й оборону Союзу — на порядку денному обговорення неформального саміту лідерів у Копенгагені в середу.