Естонія виділить 10 мільйонів євро на ініціативу PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

За його словами, кошти виділяють на ініціативу Північноатлантичного Альянсу PURL "для термінового зміцнення оборони України".

"Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру — продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст — Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру", — написав Тсахкна.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.