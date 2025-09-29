Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що не віддаватиме наказу на негайне збиття невідомих об’єктів, які порушуватимуть повітряний простір його країни. За його словами, такі рішення щодо цього прийматимуть фінські військові.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNN.

Фінський президент вважає, що очільник Кремля Володимир Путін намагається вести проти Європи гібридну війну, постійно перевіряючи реакцію країн на дії РФ. Зокрема, він пригадав минулорічні інциденти з пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі.

За словами Стубба, у таких випадках потрібно зберігати спокій та "вибудовувати оборону в такий спосіб, аби подібні інциденти не повторилися". Він також додав, що головним завданням є "не реагувати занадто бурхливо".

Після цього журналістка запитала, чи збиватиме Фінляндія повітряні цілі, які порушуватимуть повітряний простір Фінляндії, оскільки раніше президент США Дональд Трамп заявив, що члени НАТО повинні це робити.

Стубб відповів, що не робитиме цього, однак зауважив, що все залежить від ситуації, а остаточне рішення ухвалюватимуть військово-повітряні сили Фінляндії.

"Я думаю, що це потужний стримувальний фактор, про який каже президент Сполучених Штатів. У відносинах із Росією потрібен підхід "батога і пряника". Спочатку ми спробували пряник, а тепер президент Трамп показує батіг. І я думаю, що заява про збиття літаків є частиною цього", — фінський лідер.

26 вересня генсек НАТО Марк Рютте, коментуючи порушення повітряного простору європейських країн літаками РФ, заявив, що у випадку необхідності військові можуть зробити "остаточний крок" і збити літак.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.