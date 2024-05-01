У столиці Грузії Тбілісі на тлі ухвалення у другому читанні законопроєкту “Про прозорість іноземного впливу” триває масштабна акція протесту. Очікується, що у мітингу візьмуть участь кілька десятків тисяч людей.

Про це у коментарі Суспільному розповів прессекретар опозиційної партії "Ахалі" Георгій Патарая.

“В Грузії близько 85% людей виступають за вступ до ЄС. Але на жаль, є чинна влада на чолі з російським олігархом Іванішвілі (експрем'єр Грузії — ред.). Наведу паралелі — він діє як Янукович. Наш протест буде мирним, але ми готові до всього. Ми віримо в перемогу і у те, що наш народ, як і народ України, приєднається до Євросоюзу”, — сказав Патарая.

Він також наголосив, що грузинська поліція наразі діє як Беркут при Януковичу.

Речник додав, що протест не зупиниться, і після Тбілісі пошириться і на інші міста Грузії.

“Ми не боїмось. У нас єдина батьківщина — це Грузія. Найголовніше, щоб все було мирно. Ми хочемо мирним шляхом змінити цю російську владу”, — підсумував Патарая.

Станом на 22:30 за місцевим часом поліція розпочала застосовувати проти демонстрантів сльозогінний газ та резинові кулі, повідомляють грузинські телеграм канали. Є інформація про декількох постраждалих.

Станом на 23:00 також повідомляється про сильну пожежу біля будівлі парламенту у Тбілісі.

Парламент Грузії сьогодні 1 травня ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

“За” відповідне рішення проголосували 83 депутати, 23 — “проти”. Опозиція не брала участі у голосуванні. До остаточного прийняття законопроєкт ще має пройти третє фінальне читання.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецпризначенці розігнали учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернуласядо міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.