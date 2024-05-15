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Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру — Зеленський
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Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру — Зеленський

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Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру у Швейцарії. Йдеться про президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністра Ліхтенштейну Даніеля Ріша і президента Малаві Лазаруса Чакверу.

Про це ввечері 15 травня повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще три лідери підтвердили свою участь у Саміті миру. Попри все готуємо першу реальну можливість відновити повну силу міжнародного права й наблизити справедливий мир для України", — написав Зеленський.

Він відзначив, що у середу провів телефонні розмови з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, прем’єр-міністром Ліхтенштейну Даніелем Рішем, президентом Малаві Лазарусом Чакверою.

Зеленський подякував їм за підтримку України та готовність долучитися до Саміту миру у Швейцарії.

Раніше керівник Департаменту з комунікацій МЗС Швейцарії Ніколя Бідо повідомив, що вже 50 країн із 160 запрошених делегацій підтвердили, що візьмуть участь у Глобальному саміті миру, що має відбутися у червні.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів.

10 квітня стало відомо, що Швейцарія проведе Глобальний саміт миру, ініціатором якого виступає Україна. Саміт відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

Швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung раніше писала, що президент США Джо Байден, який планує взяти участь у саміті G7 в Італії 13-15 червня, може бути присутнім на Глобальному саміті миру.

15 січня під час візиту до Швейцарії президент Володимир Зеленський заявив, що дві держави розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів.

Згодом Швейцарія звернулася до Китаю із пропозицією взяти участь у Глобальному саміті миру на рівні лідерів держав.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів:

  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених і депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.
  6. Виведення російських військ і припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.

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