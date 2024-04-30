Парламент Грузії 30 квітня почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Як повідомляє Ехо Кавказу та Грузія Онлайн.

Перед будівлею парламенту відбулося фізичне протистояння між поліцією та учасниками акції. Правоохоронці відтіснили протестувальників від бокового входу до парламенту. На місці перебуває загін спеціального призначення, а також спецтехніка (водомет).

Біля бокового входу до парламенту співробітники Департаменту спеціальних завдань МВС Грузії, ймовірно, застосували перцевий спрей проти учасників акції проти закону про "іноагентів".

ЗМІ зазначають, що силовики у супроводі водомета зачистили територію біля бокового входу до будівлі парламенту. Після цього протестувальники влаштували ходу від парламенту до адміністрації уряду.

Внаслідок застосування силовиками "перцевого спрею" постраждали учасники акції. Серед них депутатка парламенту Грузії Анна Цитлідзе, якій спреєм поцілили прямо в очі.

Медики надають допомогу постраждалим, на місці працюють кілька бригад "швидкої". Наразі допомогу надано 20 учасникам акції.

В МВС заявили, що попри численні заклики співробітників поліції учасники акції не підкорилися "законним вимогам правоохоронців", тому з метою відновлення правопорядку вони застосували спеціальні засоби, визначені законом.

У міністерстві також зазначили, що учасники акції протистояли правоохоронцям "словесно та фізично, а також кидали в них різні предмети".

МВС Грузії раніше закликало організаторів та учасників мітингу підкорятися вказівкам правоохоронців і нагадало, що відповідно до закону про збори та демонстрації заборонено блокувати входи адміністративних органів та порушувати їхню роботу.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.