Міжнародний хакерський рух Anonymous висловив свою підтримку учасникам протестів в Грузії проти закону про "іноагентів". Хакери попередили "Грузинську мрію" про кібератаки та розкриттям баз даних й електронних скриньок.

Про це пише "Эхо Кавказа", проєкт "Радіо Свобода".

"Напад на протестувальників призведе до оприлюднення інформації про всіх ваших урядових чиновників. Ми заволодіємо всіма вашими базами даних та електронними поштовими скриньками і викладемо їх в інтернет. Це ваше перше і єдине попередження. Партія «Мрія», яку підтримує Росія, пам'ятайте: Грузія — не Росія і ніколи нею не буде. Чекайте на нас", — заявили хакери.

Протести в Грузії через закон про "іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. 8 березня масові протести продовжилися.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією. У ніч на 1 травня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Що за закон про "іноагентів"

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року.

Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання — до п'яти років в'язниці, для юридичних — штраф.

Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Хто такі Anonymous

Угруповання Anonymous складається з ентузіастів та активістів з усього світу, які борються за "справедливість і вільний інтернет". Рух, ймовірно, зародився на популярному англомовному форуму 4chan в 2003 році та розпочинався з треду, де анонімні користувачі ділилися один з одним мемами та відео. Першою "акцією" Anonymous як руху інтернет-активістів стала атака на сайт "церкви" саєнтології у 2007 році. Крім того, серед помітних атак "анонімусів" була публікація особистих даних Дональда Трампа, низка публікацій секретних урядових файлів та атака на сайти та сторінки у соцмережах терористичного угрупування "Ісламська держава".

Найчастіше Anonymous виступають проти "антипіратських" законів та обмежень поширення контенту в мережі, але також не уникають і політичних меседжів.

25 лютого 2022 року вони підтримали Україну після повномасштабного російського вторгнення та оголосили "кібервійну" Росії. Тоді вони зламали дані РПЦ, Центробанк Росії, всі державні телеканали РФ, сайти ФСБ, Кремль, Державну думу та Міністерство оборони.