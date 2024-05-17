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Як змінилась Грузія | Чому протести не зупинити. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ
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Як змінилась Грузія | Чому протести не зупинити. СУСПІЛЬНЕ | ВІДЕОНОВИНИ

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Парламент Грузії 14 травня ухвалив законопроєкт про іноагентів, через який в країні тривають протести. Поки законопроєкт направили президентці для підпису, люди продовжують виходити на мітинги, щоб законопроєкт відкликали.

Команда Суспільне Новини досі перебуває у Тбілісі й спостерігає за подіями у Грузії. Що передбачає законопроєкт про іноагентів, чи може він набути чинності, а також як це впливає на євроінтеграцію Грузії й зближення з Росією, дивіться у відео.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

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