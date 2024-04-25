Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій застерігає владу Грузії від прийняття закону "про іноагентів". Це може зупинити процес інтеграції Грузії до ЄС.

Документ підтримали 425 євродепутатів, 25 виступили проти, 30 утрималися, повідомляє "Ехо Кавказу".

У резолюції Європарламент засуджує повторне внесення до парламенту законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу" і наголошує, що це не відповідає цінностям Євросоюзу, суперечить амбіціям Грузії щодо вступу до ЄС, завдає шкоди репутації країни та ставить під загрозу її євроатлантичну інтеграцію.

У документі наголосили, що доки закон про іноагентів буде чинним, ЄС не слід розпочинати переговори про вступ з Грузією.

ЄП також засудив "той факт, що уряд Грузії надихається аналогічним, вельми проблематичним законодавством Росії, законом про російських іноземних агентів" і закликав "Грузинську мрію" відкликати законопроєкт і не вносити ні його, ні будь-які інші зміни, що суперечать демократичним цінностям.

У резолюції ЄП нагадує, що статус кандидата Грузії було надано із застереженням, що будуть зроблені відповідні кроки, у тому числі для вільного функціонування громадянського суспільства та боротьби з дезінформацією про ЄС та його цінності.

У документ також внесли поправки, згідно з якими Європарламент закликає ввести санкції проти почесного голови керівної партії "Грузинська мрія", мільярдера Бідзіни Іванішвілі, а також звільнити експрезидента країни Михайла Саакашвілі.

У затверджених поправках Європарламент:

закликає Єврокомісію оцінити вплив закону про "іноагентів" на виконання Грузією критеріїв лібералізації візового режиму, особливо щодо фундаментальних прав, "що є найважливішим компонентом політики лібералізації візового режиму з ЄС";

закликає "Грузинську мрію" відкликати проєкт, ініційований у вигляді конституційних поправок, який "обмежує права ЛГБТ-спільноти та є атакою не лише на ЛГБТ-спільноту, а й на свободу слова та вільне громадянське суспільство";

закликає владу Грузії звільнити експрезидента Михайла Саакашвілі "з гуманітарних міркувань та надати йому можливість лікуватися за кордоном".

Парламент Грузії 17 квітня затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає.

Президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель розкритикував ухвалення парламентом Грузії у першому читанні закону про "іноагентів".

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.