Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін мирної демонстрації.

Свою термінову заяву Зурабішвілі опублікувала на своїй сторінці у Facebook.

Очільниця країни також закликала громадського захисника Левана Йоселіані негайно відреагувати на події, що відбуваються у Тбілісі.

"Звертаюся до міністра внутрішніх справ негайно припинити розгін мирної демонстрації, застосування непропорційної сили, насильство щодо молодих людей. Добре видно, що акція проходила мирно, не представляла ніякої небезпеки, загрози порядку не було", — підкреслила Саломе Зурабішвілі.

Також рух Transparency International Georgia випустив заяву, у якій закликав МВС припинити застосування сили проти мирних протестувальників і дозволити їм реалізувати свої права на мирні зібрання.

Окрім того, Transparency International Georgia закликали Спеціальну Слідчу Службу розслідувати злочини, вчинені поліцейськими.

"Сьогодні ввечері, 30 квітня 2024 року, під час мирного мітингу, коли громадяни висловлювали свій мирний протест проти російського законодавства, МВС без жодних видимих причин і належного попередження почало розгін натовпу. Сили МВС застосували непропорційну силу. Деякі протестувальники були побиті. Поліція застосувала гумові кулі, сльозогінний газ, перцевий балончик і водомети. Багато протестувальників були заарештовані", — йдеться у заяві.

30 квітня Парламент Грузії почав розгляд законопроєкту про "іноагентів" у другому читанні. Перед будівлею парламенту відбувається акція проти ухвалення закону, під час якої відбулися сутички протестувальників з поліцією.

17 квітня парламент Грузії затвердив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів". Критики вважають законопроєкт аналогом російського закону про "іноземних агентів" від 2012 року. Влада Грузії каже, що нічого спільного з російським законом у їхнього законопроєкту немає. При цьому президентка Грузії Зурабішвілі в інтерв'ю ВВС заявила, що накладе вето на закон про "іноагентів" у разі його остаточного ухвалення.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.

Станом на вечір 9 березня 132 затриманих під час протестів у Грузії відпустили, одна людина залишалася під вартою за звинуваченням у нападі на поліцейського.

10 березня парламент Грузії відхилив у другому читанні "закон про іноагентів".

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.