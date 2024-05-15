США будуть змушені фундаментально переглянути відносини з Грузією, якщо ухвалений парламентом законопроєкт про "іноагентів" набуде чинності в нинішньому вигляді.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 14 травня.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

"Ми глибоко стурбовані цим законом про іноземних агентів у стилі Кремля, який щойно прийнятий парламентом. Ми припускаємо, що президентка накладе на нього вето. При цьому поки не зрозуміло, чи спробує парламент подолати це вето",— сказала Карін Жан-П'єр.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі неодноразово запевняла, що накладе вето на цей закон. Керівництво ж правлячої партії "Грузинська мрія" так само твердо обіцяло довести справу із законом до кінця — потрібна кількість голосів у парламенті для подолання вето у партії та її сателітів є.

Речниця Білого дому ще раз заявила про те, про що неодноразово говорили і США, і інші західні країни та організації: що цей закон віддаляє Грузію від цінностей Євросоюзу і НАТО, до яких вона офіційно хоче вступити.

"Ми подивимося, що зробить парламент, але якщо цей закон пройде, це змусить нас фундаментально переоцінити наші відносини з Грузією", – заявила Карін Жан-П'єр.

Заступник держсекретаря США Джеймс О'Брайєн у вівторок у Тбілісі заявив, що якщо "закон про іноагентів" набуде чинності в нинішньому вигляді, США можуть переглянути багатомільйонні програми допомоги Грузії, а також ввести санкції проти тих представників влади, які будуть причетні до насильств щодо мирних демонстрантів.

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.