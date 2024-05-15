у НАТО і ЄС прокоментували ухвалення "закону про іноагентів" у Грузії

У НАТО наголосили, що ухвалення парламентом Грузії закону про так званих “іноземних агентів” віддаляє країну від європейської та євроатлантичної інтеграції. У Європейському Союзі відзначили, що ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС.

Про це йдеться у заявах речниці НАТО й на сайті ЄС.

“Рішення грузинської влади прийняти закон про так званих ”іноземних агентів” є кроком у неправильному напрямку та віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції”, — написала у соцмережі Х речниця НАТО Фара Дахлалла.

Дахлалла додала, що Північноатлантичний Альянс закликає владу Грузії змінити курс, і поважати право на мирний протест.

“Прийняття цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху знаходиться в руках Грузії. Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою прихильність курсу на ЄС і просунути необхідні реформи, викладені в 9 кроках”, — йдеться у заяві на сайті Євросоюзу.

Зазначається, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії. Залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на їхні родини є неприпустимими. У ЄС закликали грузинську владу розслідувати ці задокументовані дії.

Європейська рада надала Грузії статус країни-кандидата за умови виконання відповідних 9 кроків, викладених у рекомендації Комісії від 8 листопада 2023 року, наголошується на сайті ЄС. Ці кроки вимагають захисту прав людини та вільної діяльності громадянського суспільства, а також ЗМІ. Вони також посилаються на необхідність деполяризації та боротьби з дезінформацією.

“Тим не менш, незважаючи на великі протести та недвозначні заклики міжнародної спільноти, урядова більшість Грузії прийняла в парламенті в третьому читанні закон “про прозорість іноземного впливу”. ЄС чітко і неодноразово заявляв, що дух і зміст закону не відповідають основним нормам і цінностям ЄС”, — відзначили в Євросоюзі.

Там наголосили, що це підірве роботу громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації, тоді як свобода асоціації та свобода вираження поглядів є основними правами, які є основою зобов’язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС.

“ЄС готовий продовжувати підтримувати грузин, які працюють над європейським майбутнім”, — заявили в Євросоюзі.

Парламент Грузії 14 травня ухвалив у третьому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів".

Закон, ухвалений парламентом, у 10-денний термін передається президентці Грузії. Саломе Зурабішвілі раніше пообіцяла, що накладе вето на закон. Згідно з Конституцією Грузії, президентка у двотижневий термін підписує та публікує закон або з мотивованими зауваженнями повертає його до парламенту.

Як пише видання "Эхо Кавказа", правляча партія "Грузинська мрія" має достатньо голосів, щоб подолати вето. Якщо і після цього президент не підпише закону, його підписує та публікує голова парламенту.

Напередодні, 13 травня, юридичний комітет парламенту Грузії розглянув та підтримав законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" — так званий закон про "іноагентів" у третьому читанні за 67 секунд.

До цього вночі у Тбілісі тривала акція протесту проти закону про "іноагентів". Вранці силовики відтіснили демонстрантів від будівлі парламенті, щоб туди могли заїхати депутати. Учасник акції зустріли членів "Грузинської мрії криками: "Раби!"

Що відомо про "закон про іноагентів"

Закон про "іноагентів" фактично є аналогом закону, ухваленого в Росії. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, надаватимуть статус "агентів іноземного впливу". Реєструвати іноагентів має прокуратура, а не служба держреєстру. Для фізичних осіб за порушення закону передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років, для юридичних — штраф.

Що відомо про минулі протести у Грузії через закон "про іноагентів"

7 березня 2023 року у Грузії розпочалися масові мирні протести через підтримку парламентом законопроєкту про "іноагентів", ініційованого грузинською партією "Сила народу".

У ніч проти 8 березня спецназ розігнав учасників акції протесту. Силовики повністю зайняли територію, прилеглу до парламенту, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. Також відбулися затримання. За даними МВС, станом на ранок 8 березня затримали 66 людей.

До цього президентка Грузії Саломе Зурабішвілі записала відеозвернення у якому підтримала протестувальників проти законопроєкту щодо виявлення "іноземних агентів". Вона пообіцяла накласти вето на документ, ухвалений парламентом у першому читанні.

Протести у Тбілісі, проти ухваленого напередодні у першому читанні закону "про іноземних агентів" які розпочалися у 7 березня відновилися 8 березня.

8 березня масові протести продовжилися. 9 березня у Грузії, зокрема у столиці Тбілісі, Кутаїсі та Батумі, проходили вже мирні акції-мітинги.