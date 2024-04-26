США оголосять про найбільший пакет допомоги для України, на війні загинула журналістка Пушкарчук та міністр агрополітики Сольський подав у відставку — Суспільне зібрало головні новини ранку.

Військова допомога від США

США готують один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на 6 мільярдів доларів. Про це пише американська газета POLITICO.

За словами джерел, пакет допомоги можуть підготувати та оголосити 26 квітня. Його профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від Штатів на 61 мільярд доларів.

Нова допомога включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Контекст: президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

На фронті загинула журналістка Пушкарчук

На фронті під час обстрілу загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).

Її репортаж "Поворот праворуч" увійшов в 10-ку фіналістів Конкурсу художнього репортажу "Самовидець" 2016 року. 2017 року – із серією фотографій з війни увійшла в число переможців XIX Міжнародного фотоконкурсу від Всеукраїнської газети "День".

Під час Революції гідності вона долучилася до "Правого сектора", згодом висвітлювала події на фронті як журналістка. Після початку повномасштабного вторгнення разом із коханим Максимом долучилася до ЗСУ і стала мінометницею. На сайті "Читомо" пише, що Алла загинула внаслідок ракетного обстрілу на руках у коханого.

Журналісти на війні: ️за даними Інституту масової інформації, Алла Пушкарчук стала 77 медійницею, яка загинула через війну РФ проти України.

До Ради надійшла заява Сольського про відставку

До Верховної ради надійшла заява від Миколи Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею, про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України. Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук. Заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань, додав спікер.

Контекст: міністра аграрної політики та продовольства України Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень, повідомили наші джерела в правоохоронних органах.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топ-чиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру.

Греція відмовила Україні у наданні систем Patriot

Греція не зможе передати Україні ці засоби ППО, оскільки вони є "критично важливими" для самих Афін. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс уточнив, що, попри прохання, Греція не збирається постачати Україні ні ракети С-300, ні саму систему Patriot, пише видання Iefimerida.

Прем'єр зазначив, що Греція "підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами". Однак із самого початку країна заявила, що не може позбутися озброєнь, які мають "вирішальне значення для власного оборонного потенціалу".

Раніше було відомо, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.