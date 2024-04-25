До Ради надійшла заява Сольського про відставку

До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею, про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань, додав спікер.

Сольського підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Раніше НАБУ опублікувало інформацію про підозру топчиновнику, який організував "злочинну групу", до якої входили службовці Держгеокадастру. Джерела в правоохоронних органах підтвердили Суспільному, що йдеться про Миколу Сольського, який зараз міністр і був головою комітету.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі збагатитися на ще одній ділянці на 190 мільйонів гривень. Сам Сольський каже, що справа з 2017 року і стосується суперечки між держпідприємствами та ветеранами АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону.

Сам Сольський повідомив, що події, щодо яких йому повідомили про підозру стосуються періоду 2017-2018 рр., коли він був адвокатом і ще не був ні міністром, ні головою комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

"Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом, і як мені відомо, на сьогодні ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", — зазначив Сольський.

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) 26 квітня оголосить рішення про запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському.