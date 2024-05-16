Російські війська атакували Харків, США готують для України новий оборонний пакет допомоги та премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо оперували після стрілянини — Суспільне зібрало головні новини станом на ранок 16 травня.

Нічна атака на Харків

Після півночі російські війська атакували Харків. Кореспонденти Суспільного повідомили про щонайменше чотири вибухи, деякі з яких пролунали, ймовірно, за межами міста. Міський голова Терехов та керівник ОВА Синєгубов підтвердили атаку російських військ на місто.

США готують для України новий оборонний пакет допомоги

Сполучені Штати готують до відправки нову партію зброї та військової техніки для України, повідомила під час брифінгу речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона не уточнювала, що саме входить у пакет допомоги. Також Жан-П'єр підтвердила, що США намагаються надати допомогу ЗСУ у районі Харкова. За її словами, у цьому районі "українські сили ведуть запеклі бої".

"Ми також працюємо над черговим пакетом невідкладно необхідної допомоги Україні", — заявила Жан-П'єр.

Контекст: близько 05:00 10 травня росіяни спробували прорвати лінію оборони на півночі Харківщини, повідомили в Міноборони. Обстріли населених пунктів прикордоння посилились. США намагаються надати військову допомогу, проте зброю потрібно ще виготовити та надіслати.

Прем'єр-міністру Словаччини Фіцо зробили операцію після стрілянини

У лікарні Банській Бистриці прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зробили операцію після стрілянини під час виїзного засідання уряду. Він прийшов до тями. Парламент призупинив засідання до 21 травня. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Словаччини Томаш Тараба повідомив журналістам Бі-Бі-Сі.

Пораненого премʼєр-міністра з пораненням доправили гелікоптером до лікарні Рузвельта в Банській Бистриці, де його прооперували. Нападника затримали.

Хто нападник: ЗМІ стверджують, що замах скоїв 71-річний Юрай Цинтула, який міг бути пов'язаний із проросійською воєнізованою групою Slovenskí Branci.

Уряд Франції оголосив про розгортання військових у Новій Каледонії

Після кількох ночей заворушень у Новій Каледонії оголосили надзвичайний стан. Уряд також оголосив про розгортання військових "для забезпечення безпеки" портів і аеропортів, пише BFMTV.

Контекст: четверо людей загинули під час заворушень у французькій Новій Каледонії 15 травня. Заворушення спалахнули через новий законопроєкт, що ухвалили в Парижі напередодні, 14 травня. Він дозволить жителям Франції, які проживають у Новій Каледонії протягом 10 років, голосувати на виборах у провінції. Деякі місцеві лідери бояться, що цей крок розбавить голоси канаків — корінного меланезійського населення.

Путін прибув у Пекін

Російський лідер Володимир Путін вранці 16 травня на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна прибув до Пекіна. Він пробуде там два дні. Помічник Кремля з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив, що лідери двох країн проведуть неформальні переговори, де обговорять питання України, Азії, енергетики та торгівлі.

Новопризначений Путіним міністр оборони Андрій Бєлоусов, а також міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Ради безпеки Сергій Шойгу та радник із зовнішньої політики Юрій Ушаков також прибули до Китаю.

Контекст: Китай є другом Росії та допомагає їй обходити певні санкції та обходитися без тих товарів, які через санкції імпортувати не може. Невідомо, чи Пекін поставляє Москві зброю на війну проти України, проте західні чиновники розмовляють з китайцями, аби вони цього не робили і просять, аби Китай говорив із Росією про припинення бойових дій в Україні.