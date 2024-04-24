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Байден підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні
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Байден підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні

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США, Байден, Україна
Президент США Джо Байден. AP/Stephanie Scarbrough

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

Про це стало відомо із трансляції брифінгу американського президента у Білому домі.

"У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці", — сказав Байден.

Він додав, що це — "гарний день" для США, Європи та миру в цілому і це "дуже важливо".

Напередодні Сенат США ухвалив відповідний документ. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.

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