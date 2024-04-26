Греція відмовила Україні у наданні систем Patriot — премʼєр

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс розповів, що Київ просив Афіни передати системи протиповітряної оборони Patriot та С-300, але отримав відмову.

Про це пише видання Iefimerida.

Греція не зможе передати Україні ці засоби ППО, оскільки вони є "критично важливими" для самих Афін. Прем'єр уточнив, що, попри прохання, Греція не збирається постачати Україні ні ракети С-300, ні саму систему Patriot.

"Системи ППО, про які ви згадали, є критично важливими системами для захисту повітряного простору Греції і не будуть передані Україні", – наголосив Міцотакіс.

Прем'єр зазначив, що Греція "підтримувала Україну різними способами, зокрема оборонними матеріалами". Однак із самого початку країна заявила, що не може позбутися озброєнь, які мають "вирішальне значення для власного оборонного потенціалу".

"У нас є надлишки обладнання, якими ми можемо підтримати Україну, ми це зробили, і я вважаю, що це правильний вибір. І в міру того, як ми зможемо знайти таке обладнання, ми продовжуватимемо це робити", – додав глава уряду Греції.ʼ

Раніше було відомо, що Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це пише газета Financial Times з посиланням на джерела.