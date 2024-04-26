На фронті загинула військовослужбовиця та журналістка Пушкарчук

На фронті під час обстрілу загинула військовослужбовиця, журналістка "Тижня" і "Читомо" Алла Пушкарчук (Рута).

Про це у своєму Facebook повідомив ексжурналіст "Тижня" і військовий Дмитро Крапивенко.

Він розповів, що у 2018 році взяли Аллу в команду "Тижня", де вона розвинулася від новинаря до культурної оглядачки. Пушкарчук також працювала у виданні Читомо – відповідала за стрічку новин та координувала проєкт “Люди з порожніх стільців”.

Її репортаж "Поворот праворуч" увійшов в 10-ку фіналістів Конкурсу художнього репортажу "Самовидець" 2016 року. 2017 року – із серією фотографій з війни увійшла в число переможців XIX Міжнародного фотоконкурсу від Всеукраїнської газети "День".

Під час Революції гідності вона долучилася до "Правого сектора", згодом висвітлювала події на фронті як журналістка. Після початку повномасштабного вторгнення разом із коханим Максимом долучилася до ЗСУ і стала мінометницею. На сайті "Читомо" пише, що Алла загинула внаслідок ракетного обстрілу на руках у коханого.

️За даними Інституту масової інформації, Алла Пушкарчук стала 77 медійницею, яка загинула через війну РФ проти України.