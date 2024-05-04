Вночі російські війська обстріляли Харків, союзники готують нові пакети військової допомоги для України та Зеленський заявив про "новий етап у війні" — Суспільне зібрало головні новини ранку 4 квітня.

Обстріл Харкова

Близько першої нові військові РФ безпілотниками атакували Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо про два влучання в Основʼянському районі, на місці одного — вирує пожежа. Через атаку на місто поранення отримали чотири людини, черед яких дитина.

Майбутня військова допомога від союзників України

Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Планують залучити значну кількість від заморожених російських активів.

За даними Bloomberg, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні. Як зазначає агентство, переговори на цю тему "тривають складно".

До того ж Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T. Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, пише газета La Repubblica.

Українські військові 6 травня розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня, пише The New York Times.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Поставки цих систем ППО може збігтися з поставкою винищувачів F-16, пише газета.

Також відомо, що свіжа поставка ракет для Patriot з Іспанії прибула до Польщі у вівторок. Незабаром їх передадуть на український фронт, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Додатково: Євросоюз, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів після початку вторгнення РФ в Україну. З них приблизно 5-6 мільярдів доларів знаходяться в Сполучених Штатах.

Зеленський: Україна перед новим етапом війни

Під час свого звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ) президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна стоїть перед "новим етапом" у війні з Росією. Він розповів, що російські військові готуються до "спроби розширити наступальні дії".

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Контекст: у лютому 2024 року Зеленський що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

Допомога USAID для агробізнесу України

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 250 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства, повідомили в Мінагрополітики.

Як йдеться у пресрелізі відомства, USAID презентувало нову програму "Harvest" (Врожай — англ.), яка має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни.

Контекст: український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, в 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.