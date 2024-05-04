НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Нічний обстріл Харкова, майбутня допомога від союзників та "новий етап у війні": головні новини ранку 4 травня
НОВИНИПОЛІТИКАВторгнення Росії в УкраїнуВійнаПолітикаСвіт

Нічний обстріл Харкова, майбутня допомога від союзників та "новий етап у війні": головні новини ранку 4 травня

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Рятувальники гасять пожежу в Основ'янському районі Харкова
Рятувальники гасять пожежу в Основ'янському районі Харкова, яка виникла через атаку російських безпілотників, 4 травня 2024 року. Суспільне Харків/В'ячеслав Мавричев

Вночі російські війська обстріляли Харків, союзники готують нові пакети військової допомоги для України та Зеленський заявив про "новий етап у війні" — Суспільне зібрало головні новини ранку 4 квітня.

Обстріл Харкова

Близько першої нові військові РФ безпілотниками атакували Харків, повідомив міський голова Ігор Терехов. Відомо про два влучання в Основʼянському районі, на місці одного — вирує пожежа. Через атаку на місто поранення отримали чотири людини, черед яких дитина.

Майбутня військова допомога від союзників України

Сполучені Штати ведуть переговори з іншими країнами Групи семи щодо надання Україні допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів. Планують залучити значну кількість від заморожених російських активів.

За даними Bloomberg, США намагаються підписати угоду про надання допомоги на саміті G7, який відбудеться в Італії у червні. Як зазначає агентство, переговори на цю тему "тривають складно".

До того ж Італія планує оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, який включатиме систему протиповітряної оборони SAMP/T. Допомогу може оголосити прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні на саміті G7, пише газета La Repubblica.

Українські військові 6 травня розпочнуть шеститижневі навчання на Patriot у Німеччині, після чого їх із системами перенаправлять в Україну. Це буде не раніше кінця червня, пише The New York Times.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Поставки цих систем ППО може збігтися з поставкою винищувачів F-16, пише газета.

Також відомо, що свіжа поставка ракет для Patriot з Іспанії прибула до Польщі у вівторок. Незабаром їх передадуть на український фронт, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Додатково: Євросоюз, Канада, США та Японія заморозили активи Росії на суму близько 300 мільярдів доларів після початку вторгнення РФ в Україну. З них приблизно 5-6 мільярдів доларів знаходяться в Сполучених Штатах.

Зеленський: Україна перед новим етапом війни

Під час свого звернення до прикордонників з нагоди дня Державної прикордонної служби України (ДПСУ) президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна стоїть перед "новим етапом" у війні з Росією. Він розповів, що російські військові готуються до "спроби розширити наступальні дії".

За словами Зеленського, третій рік повномасштабного вторгнення стане "переломним", а від 2024 року може залежати формат закінчення бойових дій.

Контекст: у лютому 2024 року Зеленський що Росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа 2024 року. Ще тоді президент казав, що українські військові також готуються до бою. Згодом цю інформацію він повторив в інтервʼю CBS News.

Допомога USAID для агробізнесу України

Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) виділяє понад 250 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства, повідомили в Мінагрополітики.

Як йдеться у пресрелізі відомства, USAID презентувало нову програму "Harvest" (Врожай — англ.), яка має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його стійкішим і більш конкурентоспроможним під час війни.

Контекст: український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, в 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту.

Топ дня
Військовий випробовує FPV-дрон
Атака на Харків, оновлений наказ про роботу ВЛК. 801 день війни. Онлайн Важливо
пожежа в академії в Одесі через обстріл
Обстріл лікарні в Харкові, малюнки війни в Часовому Ярі. Тиждень війни у фото
Російські військові
55 танків і бронемашин, 58 артсистем та 1260 солдатів. Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за добу
Українські військові
На фронті відбулося 119 боєзіткнень — Генштаб
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі
Збірна України виграла ЧС-2024 з хокею та здобула підвищення у класі

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Пожежа, яка виникла внаслідок російського удару по Одесі 1 травня 2024 року
Обстріл Одеси, атака на енергетику РФ та електронний кабінет військовозобов’язаного: головні новини 2 травня
Українські військові в окопі, 2024 рік
Вбивство українців у Німеччині, літак "судного дня" та вибухи у Миколаєві: новини ранку 28 квітня
Пілот ВПС Румунії у кабіні винищувача F-16
Нічна атака на Україну, вибухи на нафтових заводах в РФ та допомога від Бельгії: головні новини 27 квітня
Джо Байден та Володимир Зеленський
Найбільша допомога від США, загибель журналістки на фронті та відставка Сольського: новини ранку 26 квітня
На початок