У Сумах пролунали вибухи, Тайвань заявив про китайські літаки на кордоні та США можуть надіслати в Україну ще одну батарею Patriot — Суспільне зібрало головні новини ранку станом на 15 травня.

Вибухи в Сумах

О пів на пʼяту ранку в Сумах пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного. До того у місті оголошували повітряну тривогу, яка тривала годину. Місцева влада наразі ніяк не коментувала вибуху місті.

США можуть надіслати в Україну ще одну батарею Patriot

Сполучені Штати Америки розглядають можливість відправки ще однієї батареї Patriot в Україну, пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цими планами. За їх словами, США хочуть відправити одну батарею разом з радарами. Європейські союзники України також працюють над планами щодо відправлення Києву додаткових систем ППО зі своїх запасів, сказали вони.

Раніше Німеччина погодилася надати Києву ще одну систему Patriot, нагадує Bloomberg.

Чому це важливо: новітня системи ППО Patriot можуть збивати модифіковані російські ракети, до того ж ця система ППО потрібна для захисту критичної інфраструктури та житлових будинків України.

Тайвань заявив про китайські літаки на кордоні

Сорок п'ять китайських літаків виявили зранку 15 травня навколо Тайваню. Це сталося менш ніж за тиждень до інавгурації президента на острові. Про це повідомило міністерство оборони Тайбею.

Це найбільша кількість китайських літаків за добу цього року, які виявили навколо Тайваню, який офіційний Пекін вважає частиною Китаю. Пекін вважає майбутнього президента Лай Чін Те "небезпечним сепаратистом".

Чому Китай порушує авіапростір: Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Але Тайвань вважає себе незалежною країною зі своєю конституцією та демократично обраними лідерами.

Латвія придбає на 10 млн євро артилерійські боєприпаси для України

На закритому засіданні 14 травня латвійський уряд ухвалив рішення про виділення 10 мільйонів євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, крім того, У червні планують відправити другу партію дронів, що складається з приблизно 1000 бойових безпілотників різної потужності. Наразі країни-учасниці дронової коаліції заявили про фінансування у розмірі понад пів мільярда євро на закупівлю дронів.

Цього та наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку у розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 мільйонів євро, нагадав міністр.

Що відомо про дронову коаліцію: 12 грудня 2023 року міністр оборони Рустем Умєров зустрівся у Києві зі своїм латвійським колегою Андрісом Спрудсом. Тоді сторони обговорили створення коаліції дронів й ухвалили відповідні рішення.