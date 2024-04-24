США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Сполучені Штати сьогодні, 24 квітня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті Міноборони США.

Відтак, до пакета увійдуть:

ракети ППО RIM-7 і AIM-9M;

зенітні ракети Stinger;

стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, включаючи патрони калібру 50-мм для боротьби безпілотниками;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

155-мм артилерійські снаряди, включаючи снаряди з фугасною речовиною та покращені звичайні боєприпаси подвійного призначення;

артилерійські снаряди калібру 105-мм;

мінометні снаряди калібру 60-мм;

бойові машини піхоти Bradley;

мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

багатоцільові колісні транспортні засоби високої мобільності (HMMWV);

транспортні засоби матеріально-технічного забезпечення;

тактичні автомобілі для буксирування та транспортування техніки;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

аеродромно-допоміжне обладнання;

протиброньові міни;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод; і

прилади нічного бачення;

запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Напередодні президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

Раніше Сенат США ухвалив відповідний документ. "За" проголосували 79 конгресменів (за необхідних 51), "проти" — 18. Законопроєкт також містить допомогу Ізраїлю і Тайваню.

23 квітня Сенат США підтримав розгляд законопроєкту щодо допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Законодавці підтримали скорочення процедури розгляду пакетів про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Це дозволило провести швидке обговорення законопроєкту протягом 30 годин з обмеженим часом для кожного сенатора.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.