Суспільне хочуть виключити з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини". Проте невідомо, чиє це рішення. В Інституті масової інформації виступили проти такої ідеї.

Про це заявила голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа.

"Обговорили звернення редакторів про те, що Суспільне хочуть викинути із вечірніх слотів телемарафону. Хто ухвалив це рішення невідомо, це точно не консенсусне рішення усіх виробників телемарафону", — пише Остапа у своєму Facebook.

Директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк у своєму Facebook закликала підтримати Суспільне, яке пропонують прибрати з вечірніх слотів "Єдиних новин". Вона також відреагувала на заяви Безуглої, яка назвала Суспільний мовник — "державним телеканалом".

"Я глибоко занепокоєна пропозицією вилучити Суспільне з праймтайм-слотів марафону, а також тим, як депутатка-рупор Безугла атакувала НСТУ, називаючи його “державним каналом”. Вважаю, депутати не повинні підривати основи незалежних і якісних медіа. Нагадую, що розвиток Суспільного мовника є однією з умов нашого курсу до Європейського Союзу», — написала Романюк.

За словами Оксани Романюк, Суспільне завжди відзначалося високими стандартами в моніторингах ІМІ й постійно входило до Списку прозорих і відповідальних медіа, відомого як Білий список якісних медіа.

Романюк вказала, що прибрати Суспільне з телемарафону — "означає ставити його в нерівні умови порівняно з комерційними і державними каналами, що підриває принцип паритетності та балансу в інформаційному просторі".

Передісторія

Народна депутатка України Мар’яна Безугла у Facebook написала про недоречність фінансування "шести державних мовників з держбюджету". Вона вказала, що потрібно залишити один канал і "нехай він виробляє і транслює марафон", а зекономлені гроші відправити на кібервійська. Проте Суспільне не є держаним телеканалом.

Згодом секретар наглядової ради Суспільного Вадим Міський написав, що зʼявилися ідеї забрати вечірні праймові слоти Суспільного в телемарафоні.

"Як мовник, що виробляє найбільш збалансовані новини, що відповідають журналістським стандартам — ми ставимо питання про передачу всіх праймів Суспільному", — написав Міський.

Голова наглядової ради Суспільного Світлана Остапа написала у Facebook, що Суспільне пропонують прибрати з вечірніх слотів телемарафону "Єдині новини", і залишити йому лише нічні та ранкові слоти.

"Ми вимагаємо або усіх вечірніх ефірів у слоті, або щоб був паритет, як раніше, щоб в усіх виробників контенту були і вечірні, і денні, і нічні слоти", — прокоментувала Світлана Остапа.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що якби збалансованість телемарафону була такою, якої дотримується принаймні Суспільне, зауважень від Держдепу США до марафону не було б.

Телемарафон у звіті Держдепу США про порушення прав людини в Україні

Держдепартамент США вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік. У документі зазначають, що законодавство України передбачає свободу преси, проте марафон "дотримується урядової лінії" та демонструє контроль з боку держави.

У звіті згадуються медіа, які не допустили до участі в "Єдиних новинах" та тиск з боку Офісу президента навесні 2022 року. Йдеться про "5 канал", "Прямий" та "Еспресо". Також у цій заяві йдеться про те, що "уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції", які влада вважала як підрив суверенітету України.

Коментуючи свободу вираження поглядів, автори звіту відзначили, що, за деякими винятками, люди в Україні можуть публічно і приватно критикувати владу та обговорювати питання, що становлять суспільний інтерес без страху перед "офіційними репресіями".