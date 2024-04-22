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FT: Союзники вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО
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FT: Союзники вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot. Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/Getty Images

Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.

Як зазначається, у квітні Київ закликав міжнародних партнерів поставити сім додаткових комплексів ППО, таких як американські Patriot чи радянські С-300, оскільки Росія посилює обстріли українських міст і енергоінфраструктури.

Наразі лише Німеччина оголосила про постачання одного Patriot. А інші лідери ЄС використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Під час зустрічі наголошувалося, що іспанські та грецькі ЗС мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300. Водночас їхні потреби не настільки великі, як в України, і вони не стикаються з безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", — сказав один зі співрозмовників FT.

За словами джерел, на Польщу і Румунію, в яких також є Patriot, чиниться менший тиск, аби вони розглянули питання про постачання, з огляду на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

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