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Обстріл Одеси, атака на енергетику РФ та електронний кабінет військовозобов’язаного: головні новини 2 травня
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Обстріл Одеси, атака на енергетику РФ та електронний кабінет військовозобов’язаного: головні новини 2 травня

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Пожежа, яка виникла внаслідок російського удару по Одесі 1 травня 2024 року
Пожежа, яка виникла внаслідок російського удару по Одесі 1 травня 2024 року. Олег Кіпер/Telegram

Російські війська обстріляли Одесу та поцілили в термінал "Нової пошти", декілька російських губернаторів заявили про атаку дронів на енергетичні обʼєкти та коли запрацює електронний кабінет військовозобов’язаного — Суспільне зібрало головні новини ранку 2 травня.

Обстріл Одеси та термінал "Нової пошти"

Російські війська влучили ракетою у сортувальне депо та відділення "Нової пошти" в Одесі. Серед працівників постраждалих чи загиблих немає, повідомили у компанії. Нині Триває ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок удару. Пошкоджена цивільна інфраструктура, у навколишніх будинках є вибиті вікна, повідомив керівник ОВА Кіпер.

Наразі відомо про 14 травмованих, одного чоловіка госпіталізували у стані середнього ступеня важкості в лікарню.

Що кажуть у "Новій пошті": співзасновник компанії Поперешнюк повідомив у компанії, через атаку постраждало близько 900 відправлень. З усіма людьми, посилки яких були у терміналі, звʼяжуться та виплатять оціночну вартість. Усі працівники змогли швидко спуститися у сховище, тому ніхто не постраждав.

Атака на енергетику Росії

В Орловській та Курській областях Росії губернатори заявили про атаку дронів і пошкодження енергетичної інфраструктури. Вибухи чули й в інших областях.

За даними губернатора Орловської області Кличкова, під час знешкодження дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру Глазуновського і Свердловського районів регіону. Частина області залишилася без світла.

Губернатор Курської області Роман Старовойт теж згодом заявив про атаку дронів. Там без світла залишився один населений пункт. Вже під ранок про атаку дронів "на енергетичний обʼєкт" заявила і влада Смоленської області.

Контекст: на території РФ вже майже регулярно відбуваються різноманітні вибухи та пожежі, а самі росіяни пов'язують це з атаками безпілотників. Такі події відбуваються у різних регіонах Росії.

Електронний кабінет військовозобов’язаного

Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня. Це одне із нововведень у новому законі про мобілізацію. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко.

За її словами це буде і окремий застосунок для смартфона. Нині Міноборони "отримує всі необхідні документи, щоб е-кабінет був доступний всім громадянам". Застосунок потрібно буде завантажити у App Store і Google Play Market, авторизуватися там і заповнити необхідні "поля". Все це можна буде зробити "не відвідуючи ТЦК".

Для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв’яжеться із військовозобов’язаним і буде робота між військовозобов’язаним і безпосередньо працівником ТЦК. До того ж усю інформацію можна буде оновити навіть із-за кордону.

Контекст: 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою. Законну силу документ набуде 18 травня 2024 року.

Ізраїль відкрив пункт пропуску "Ерез"

Ізраїльський контрольно-пропускний пункт "Ерез" на кордоні із Сектором Гази відновив роботу для постачання гуманітарної допомоги до палестинського анклаву.

Пункт не діяв із 7 жовтня 2023 року, коли озброєні загони угрупування ХАМАС прорвалися на ізраїльську територію, що призвело до початку повномасштабних бойових дій у цьому районі.

Як повідомили в армії, пошкоджений тоді пропускний пункт відновили інженерні війська. Він відновив роботу із вказівки влади Ізраїлю з метою збільшення обсягів допомоги, що постачається в Сектор Гази. Протягом дня через нього пропустили 30 вантажівок з гуманітарною допомогою, що прямували з Йорданії, повідомили військові.

Контекст: вранці 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю із Сектору Гази, узявши під контроль кілька населених пунктів у прикордонній зоні та захопивши десятки заручників. У відповідь Ізраїль розпочав проти бойовиків контртерористичну операцію. Наступного дня уряд Ізраїлю запровадив воєнний стан в країні.

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