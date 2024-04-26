У США сподіваюся зміни думки Шольца про постачання Україні ракет Taurus

У США заявили, що таємно доставили в Україну ракети великої дальності ATACMS. Це повернуло до дебатів щодо надання крилатих ракет Taurus, проти чого продовжує виступати канцлер Німеччини.

Про це пише DW.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.

У середу на прес-конференції разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц повторив, що виступає проти надання ракет Taurus.

Представник оборони США. який говорив на основі анонімності, сказав журналістам, що постачання Taurus напряму залежить від Німеччини, але, враховуючи рішення США про постачання ATACMS і подібні рішення в Лондоні та Парижі щодо забезпечення крилатих ракет великої дальності, "ми, звичайно, сподіваємося, що це може бути чинником", щоб переконати Німеччину змінити свою думку.

Позиція канцлера Шольца викликала різку критику з боку консервативного опозиційного блоку. Інші члени його правлячої коаліції, а саме екологи Зелені та неоліберальна Вільна демократична партія (FDP), також виступають за відправку зброї.

Заступник голови у парламенті Німеччини з питань закордонних справ і оборони Йоганн Вадефуль заявив, що його партія місяцями проводила кампанію за поставку Taurus в Україну, але досі не змогла переконати Шольца.

"Настав час відправити Taurus, тому що вони схожі на системи ATACMS, надіслані зі США, і вони дуже потрібні в Україні. Вони мають трохи більший радіус дії, ніж американські системи, і вони здатні досягати своїх цілей дуже витонченим способом", — сказав Вадепхул DW.

Політик каже, що ракети Taurus можуть змінити ситуаціюна полі бою.

Україна просить у Німеччини Taurus

Наприкінці травня 2023 року Україна звернулася до уряду Німеччини з проханням надати крилаті ракети Taurus із дальністю дії до 500 кілометрів.

Відповідне звернення було зроблено на тлі рішення Британії та Франції поставити Україні далекобійні ракети Storm Shadow і SCALP.

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца Андреас Шварц 7 серпня закликав надати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Того ж дня глава постійної делегації ВРУ в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що ключові парламентські фракції Бундестагу досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus.

Згодом агентство Reuters написало, що уряд Німеччини пропонує обмежити дальність ракет Taurus, які будуть передані Україні, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче запобігти ударам ЗСУ по території РФ.

Голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман виступила проти обмеження дальності крилатих ракет Taurus як умови передання їх Україні.

22 лютого Бундестаг рекомендував передати Україні далекобійні ракети.