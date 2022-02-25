На Дніпропетровщину із зони бойових дій на Донбасі доправили сімох поранених військових. Про це на ранковому брифінгу 25 лютого повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, їх доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова, їм роблять операції.

«Поранених серед цивільних немає. Доправлялись поранені військові із Донецького регіону, сім осіб, які зараз знаходяться у лікарні Мечникова. Їх рятують. Проведені численні операції. Наші лікарі роблять те, що вони робили в 2014 році. Для всіх лікарів, які сьогодні працюють у лікарнях, всім видана бронь на військовий час, для того, щоб наші лікарні могли лікувати й рятувати бійців», – зазначив посадовець.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро