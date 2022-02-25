На Дніпропетровщину із зони бойових дій на Донбасі доправили сімох поранених військових. Про це на ранковому брифінгу 25 лютого повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
За його словами, їх доправили до обласної клінічної лікарні імені Мечникова, їм роблять операції.
«Поранених серед цивільних немає. Доправлялись поранені військові із Донецького регіону, сім осіб, які зараз знаходяться у лікарні Мечникова. Їх рятують. Проведені численні операції. Наші лікарі роблять те, що вони робили в 2014 році. Для всіх лікарів, які сьогодні працюють у лікарнях, всім видана бронь на військовий час, для того, щоб наші лікарні могли лікувати й рятувати бійців», – зазначив посадовець.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
- Ввечері 24 лютого президент Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС запровадити потужні економічні та фінансові санкції проти РФ.
- В ОБСЄ повідомили про термінову евакуацію з України усіх міжнародних співробітників.
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