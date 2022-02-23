ПЦУ благословляє використання зброї проти ворога

Православна церква України стверджує, що війна оборонятися є справедливою, а тому благословляє застосування зброї населенням у боротьбі проти загарбника. Про це на пресконференції 23 лютого заявив митрополит Переяславський і Вишневський ПЦУ Олександр (Драбинко).

"Це питання дуже просте. Церква завжди говорила, що справедливою є війна оборонятися. Ми ані на сантиметр чужої землі не ступаємо, а, відповідно, забезпечувати оборону своєї рідної землі, сімей, церкви, врешті-решт, ми зобов’язані благословити. І церква благословляє на захист своєї держави”, — сказав митрополит.

Напередодні очільник Православної церкви України митрополит Епіфаній закликав вірян до захисту України від російської агресії: "Закликаю боротися за українську державність, підтримувати збройні сили та всіх наших захисників. Разом ми здатні вистояти. З Божою допомогою ми переможемо у цій боротьбі".

Читайте також: Рада ухвалила у першому читанні законопроєкти про цивільний обіг зброї

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Потрібно мати бачення реінтеграції" — дипломати та правозахисники про рішення РФ щодо "Л/ДНР"

"Зібрати документи та залити їх на "хмару" — волонтери про брак інформації від влади та плани дій

Що має бути в евакуаційному рюкзаку школяра. Розповідає освітній омбудсмен

Як потурбуватися про домашніх тварин в умовах ескалації. Розповідають зоозахисники

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу