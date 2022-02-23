Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про цивільний обіг зброї

Верховна рада у середу, 23 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт про цивільний обіг зброї (№5708)."За" проголосували 274 народні депутати. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

"Метою законопроекту є посилення дотримання режиму законності в питаннях визначення правового режиму власності на зброю, закріплення основних прав та обов'язків громадян і юридичних осіб щодо виробництва, набуття, володіння, розпорядження та використання зброї і боєприпасів, врегулювання інших суспільних відносин, що безпосередньо з цим пов'язані", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Законопроєктом пропонується:

визначити поняття права власності на цивільну вогнепальну зброю;

визначити умови та порядок отримання громадянами України та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

здійснити класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

розробити порядок видачі медичного заключення (висновку) про відсутність медичних протипоказань, які перешкоджають отриманню документу на цивільну вогнепальну зброю, який передбачає створення спеціальної інформаційно-довідкової системи з провадженням кваліфікованого електронного підпису особи, яка сформувала висновок;

розробити порядок створення та ведення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити повноваження суб’єктів єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї;

визначити загальні засади цивільного обігу (обороту) вогнепальної зброї та боєприпасів;

визначити загальні засади здійснення права і виконання обов’язків власників цивільної вогнепальної зброї;

встановити порядок отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

визначити порядок страхування цивільної відповідальності власників цивільної вогнепальної зброї;

передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси;

передбачити використання цивільної вогнепальної зброї для самозахисту;

визначити поняття зон вільних від зброї;

прописати основи господарської діяльності у сфері обігу (обороту) цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів;

визначити загальні засади володіння та користування цивільною вогнепальною зброєю і боєприпасами іноземцями та особами без громадянства на території України;

врегулювати тимчасове ввезення цивільної вогнепальної зброї і боєприпасів на територію України, тимчасове вивезення цивільної зброї і боєприпасів з території України;

передбачити державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї;

внести зміни до чинного законодавства у зв’язку із прийняттям цього закону.

Цей законопроєкт, лібералізуючи з одного боку обіг цивільної вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

Що відомо

Верховна рада пропонує Раді національної безпеки і оборони запровадити санкції проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами. На засіданні у середу, 23 лютого, парламентарі підтримали відповідну постанову. “За”проголосували 322 народні депутати.

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