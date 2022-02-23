Україна закликає світ посилити санкційну політику проти Росії, щоб запобігти виникненню повномасштабної війни в Україні, та підкреслює свою відданість політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту на сході.

Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН 23 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України, і ми маємо обмежений час, щоб її зупинити та стримати. Кожна година бездіяльності зараз є загрозою життю українців, не лише військових, а й цивільних, зокрема жінок і дітей", — сказав він.

Кулеба закликав ООН до "конкретних дій", аби зупинити Росію від ескалації. Міністр водночас підкреслив, що "Україна вірить у дипломатію" і не бачить альтернативи політико-дипломатичним мирним рішенням.

"Україна пропонує поєднати жорстку санкційну політику та зміцнення України разом із збереженням відкритих дипломатичних каналів, щоб переконати Росію піти на деескалацію та віддати пріоритет дипломатії", — сказав глава українського МЗС.

Кулеба також підтвердив, що Україна кілька років тому запропонувала розгорнути в Україні операцію ООН з підтримання миру, але досі Рада Безпеки Організації не змогла ухвалити необхідного рішення.

"Ми очікуємо, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка може ось-ось спалахнути. Російська безпекова криза має завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії", — підсумував дипломат.

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