Україна закликає світ посилити санкційну політику проти Росії, щоб запобігти виникненню повномасштабної війни в Україні, та підкреслює свою відданість політико-дипломатичному шляху врегулювання конфлікту на сході.
Про це під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН 23 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Росія демонструє ознаки готовності до подальшої ескалації своєї агресії проти України, і ми маємо обмежений час, щоб її зупинити та стримати. Кожна година бездіяльності зараз є загрозою життю українців, не лише військових, а й цивільних, зокрема жінок і дітей", — сказав він.
Кулеба закликав ООН до "конкретних дій", аби зупинити Росію від ескалації. Міністр водночас підкреслив, що "Україна вірить у дипломатію" і не бачить альтернативи політико-дипломатичним мирним рішенням.
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"Україна пропонує поєднати жорстку санкційну політику та зміцнення України разом із збереженням відкритих дипломатичних каналів, щоб переконати Росію піти на деескалацію та віддати пріоритет дипломатії", — сказав глава українського МЗС.
Кулеба також підтвердив, що Україна кілька років тому запропонувала розгорнути в Україні операцію ООН з підтримання миру, але досі Рада Безпеки Організації не змогла ухвалити необхідного рішення.
"Ми очікуємо, що міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб загасити пожежу в центрі Європи, яка може ось-ось спалахнути. Російська безпекова криза має завершитися поверненням Росії на шлях дипломатії", — підсумував дипломат.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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