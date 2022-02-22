Міністерство закордонних справ намагається знайти нові формати для врегулювання конфлікту на сході України після визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Про це під час брифінгу повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"РФ фактично одноосібно вбила Мінський формат, його засади, задачі та принципи. У зв'язку з тим, що Мінський формат був у глухому куті, ми зараз шукаємо нові (формати — ред.)", — розповіла вона.

Джапарова пояснила, що такими платформами можуть стати формат Будапештського меморандуму та саміт країн — постійних членів Радбезу за участі деяких інших держав.

"Перший — формат Будапештського меморандуму, який ми хочемо скликати на підставі певних пунктів і статей цього меморандуму та на підставі того, що ці гарантії були фактично попрані державою-підписантом — РФ. Другий формат — це саміт країн — постійних членів Радбезу, а також Туреччина, Німеччина та Україна", — зазначила посадовиця.

За її словами, також Україна консультується з цього питання із Китаєм.

"Ми розраховуємо на підтримку КНР, в тому числі на розуміння тих викликів, перед якими ми перебуваємо", — зауважила Джапарова.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Мінські угоди припинили своє існування через визнання Росією незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться найближчими днями. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.

Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

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